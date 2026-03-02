今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月2日（月）〜3月8日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月2日（月）〜3月8日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は、日常に刺激が欲しくなっているようです。環境を変えていけるように考えてみても良いかもしれません。疎遠だった友人に連絡してみると気付きがあるそう。恋愛面は、理想が高くなりすぎると、周りにいる人の良い面に気付けなくなってしまうかも。フリーの人は、視野を広げることを心がけてみましょう。
★ワンポイントアドバイス★
好きなことがあれば、とことん知ってプロレベルまで鍛え上げていくと良いかも。夢中になれるものがあると、ネガティブを遠ざけられるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蟹座（かに座）】
今週は、日常に刺激が欲しくなっているようです。環境を変えていけるように考えてみても良いかもしれません。疎遠だった友人に連絡してみると気付きがあるそう。恋愛面は、理想が高くなりすぎると、周りにいる人の良い面に気付けなくなってしまうかも。フリーの人は、視野を広げることを心がけてみましょう。
好きなことがあれば、とことん知ってプロレベルまで鍛え上げていくと良いかも。夢中になれるものがあると、ネガティブを遠ざけられるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/