【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（2月）16:00

予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)

予想 0.7% 前回 1.0%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:30

予想 52.0 前回 52.0（製造業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ小売売上高（1月）16:00

予想 N/A 前回 0.8%（0.1%から修正）（前月比)

予想 N/A 前回 3.9%（3.2%から修正）（前年比)



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）17:55

予想 50.7 前回 50.7（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）18:00

予想 50.8 前回 50.8（ユーロ圏製造業PMI)



【トルコ】

実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）16:00

予想 3.6% 前回 3.7%（前年比)



【スイス】

小売売上高（1月）16:30

予想 N/A 前回 2.9%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）17:30

予想 N/A 前回 48.8（製造業PMI)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月）23:45

予想 51.2 前回 51.2（製造業PMI・確報値)



ISM製造業景気指数（2月）3日00:00

予想 51.9 前回 52.6（ISM製造業景気指数)



※予定は変更することがあります

