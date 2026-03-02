本日の予定【発言・イベント】
10:30 氷見野日銀副総裁、金融経済懇談会挨拶
14:00 氷見野日銀副総裁、金融経済懇談会会見
16:00 日銀「債券市場サーベイ」（2月）
21:30 テイラー英中銀委員、ノルウェー中銀主催金融政策会議出席
23:00 ラガルドECB総裁、ナーゲル独連銀総裁、ギリシャ中銀総裁、イベント出席
23:15 コジッキ加中銀副総裁、ノルウェー中銀主催金融政策会議出席
3日6:10 ブロック豪中銀総裁、AFR主催経済会議出席
中国人民銀行、為替先渡リスク準備率撤廃（20%からゼロに引き下げ）
※予定は変更することがあります
