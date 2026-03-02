ダウンタウン松本人志（62）が1日放送された日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜午後11時25分）の中で流れた、美容整形外科「高須クリニック」のCMに“一瞬”登場した。松本は24年1月、「週刊文春」側との裁判に注力するために活動休止を発表。昨年11月1日、新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」の生配信で復帰したばかり。今回のCM出演で約2年ぶりの地上波“復帰”を果たしたことになる。

CMは高須克弥院長が海外の上空でヘリコプターに乗っているシーンなどで始まる。その後、複数の人と会議している映像になり、その参加者の1人として黒縁のメガネをかけ、長髪のかつらをかぶり、口ひげをたくわえ”激変”したルックスの松本が、高須氏の隣に座っている姿が一瞬映った。そして再び画面はヘリの中で高須院長が「イエス！銀座高須クリニック」と決め台詞を発してCMは終わる。

高須氏は、松本が活動休止中だった24年4月、Xに「僕は松ちゃんが復帰したら全力でスポンサーやります」「松ちゃんが復帰したら高須クリニックのCMに使います。約束します。僕はウソをつきません」などと一貫して支援を宣言。昨年12月にも「次の高須クリニックCMは松本人志さんにお願いする予定です。ご理解ください」などと予告していた。