東京マラソン

東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りで行われ、ペースメーカーが設定タイムより大きく遅れるハプニングが起きた。スタート直後から2時間2分を切る国内最高ペースで走る予定だった外国人ペースメーカーが遅れ、レースはスローダウン。大会側が目指した国内最高記録、日本記録の更新はならなかった。

スタート直後、集団の前を走るはずのペースメーカーに異変が起きた。日本人ペースメーカーの中村大聖（ヤクルト）だけが1キロ2分53〜54秒の設定を守って飛び出したが、他の外国人ペースメーカーは後方待機。海外招待選手もそれについたため、スローな立ち上がりになってしまった。

バイクで並走した大嶋康弘レースディレクターは「ペースを上げる指示を出したが、思った以上に風が強かった」と説明。「2分57〜58秒に下がった場面で『巻き返しましょう』と指示した」。一時的には設定ペースに戻ったが維持できず「外国人選手の集団が（ペースに）馴染んでいる状況だったので、それからは上げる指示はしなかった」と話した。

結果的に飛び出したペースメーカー中村に一般参加の橋本龍一（プレス工業）がついていき、10キロで中村が外れてから27キロ過ぎまでは一人旅になった。「第2集団」のスローペースから優勝したタデセ・タケレ（エチオピア）は「ペースが遅いとは思ったが、あとから取り戻せると思った」とレースを振り返った。

3段階に分かれるペースメーカー

男子のペースメーカーは細かく3段階に設定されていた。設定から遅れた「国内最高ペース」と2時間3分台の「日本記録ペース」（1キロ2分56〜57秒）、2時間5分台の「MGC参加標準ペース」（同2分58〜59秒）。記録を出すための細かな設定だが、結果的に男子のタイムは平凡なものに終わってしまった。

好記録を出してレースの価値を高めるために設定するのがペースメーカー。マラソンの商業化が進んだ1980年代に登場したが、当初は「ランナーを助けることはルール違反」とされて公にされることはない「グレー」な存在だった。ドッグレースを先導するウサギの模型から「ラビット」という「蔑称」までつけられた。

国際陸連（現ワールドアスレティックス）が公式に認めたのは2002年。日本でも翌03年から起用が公表されるようになった。ただ、ペースを守るといっても、走るのは人間。正確にペースを守れないこともあり、レースディレクターなどが並走してペースを指示する。

とはいえ、高い設定タイムだとペースメーカーの力量もあって走れないこともある。大嶋氏は「このコンディションの中で、結果的に遅れてしまった」と話し、日本陸連強化委員会の高岡寿成シニアディレクターも「ペースメーカーが機能するかどうか分からない。そこは選手が判断すること」と対応力を求めていた。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。