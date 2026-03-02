『ひつじのショーン』長編映画最新作、今秋公開決定！ 超特報＆場面写真解禁
クレイ・アニメーション「ひつじのショーン」の長編映画最新作『SHAUN THE SHEEP THE BEAST OF MOSSY BOTTOM』（原題）が、邦題を『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』とし、今秋全国公開されることが決まった。併せて、超特報映像と場面写真1点が解禁となった。
【動画】『ひつじのショーン』長編映画最新作より超特報
「ひつじのショーン」は、1995年に公開された映画『ウォレスとグルミット 危機一髪！』でスクリーンデビューし、2025年には誕生30周年を迎えた。そして、今年2026年は、アードマン・アニメーションズ50周年のアニバーサリー・イヤー。そんな記念すべき今年の秋、「ひつじのショーン」の長編映画第3弾となる最新作が公開となる。
本作では、おなじみのショーンたちが暮らすモッシーボトム牧場を舞台に、牧場主がショーンたちの大切なかぼちゃ畑をめちゃくちゃにしてしまったことをきっかけに、思いもよらない事態が次々と起こっていき…。ショーンがマッドサイエンティストに変身して問題を解決しようとするが、さらに事態は制御不能の大騒動に。牧場主が行方不明になり、おそろしい怪物まで現れて…。
超特報映像は、丘の向こうからやってくる謎の“怪物”の姿を窓からみつめるビッツァーとショーンたちの姿を捉えている。
『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』は、2026年秋全国公開。
【動画】『ひつじのショーン』長編映画最新作より超特報
「ひつじのショーン」は、1995年に公開された映画『ウォレスとグルミット 危機一髪！』でスクリーンデビューし、2025年には誕生30周年を迎えた。そして、今年2026年は、アードマン・アニメーションズ50周年のアニバーサリー・イヤー。そんな記念すべき今年の秋、「ひつじのショーン」の長編映画第3弾となる最新作が公開となる。
超特報映像は、丘の向こうからやってくる謎の“怪物”の姿を窓からみつめるビッツァーとショーンたちの姿を捉えている。
『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』は、2026年秋全国公開。