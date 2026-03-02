ドルトムントのサポーターが試合前に傑作コレオを披露した

ドイツ・ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントは現地時間2月28日、リーグ第24節でバイエルン・ミュンヘンと対戦し、2-3で敗れた。

試合前に、本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクの南スタンドに巨大コレオが出現し、「映画のワンシーンじゃん」と注目を集めている。

首位バイエルンを追う2位ドルトムントの頂上決戦前に、サポーターのボルテージは高まっていた。約2万5000人が埋め尽くした、南ゴール裏にはｍ発煙筒の煙と花火の光とともに、チャントで歌われる「HEJA BVB（行けBVB）」の巨大文字が浮かび上がった。

熱狂的な応援を受けたホームチームは前半26分にドイツ代表DFニコ・シュロッターベックのゴールで先制して前半を終えるも、後半は3失点して逆転負けを喫した。

それでも頂上決戦を盛り上げたドルトムントサポーターのコレオには「映画のワンシーンじゃん」「最高の雰囲気」「まじすごい」「こんなところで観戦してみたい」「選手もやる気でるわ」「マジで震える雰囲気」など多くの称賛の声が寄せられた。伝統あるドルトムントのサポーターが演出した壮観コレオに注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）