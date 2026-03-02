将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第3局が3月1日に新潟市で行われ、藤井聡太棋王が挑戦者の増田康宏八段に敗れた。この大一番でファンの視線を釘付けにしたのが、ABEMAの中継画面に表示された「SHOGI AI」の形勢推移グラフだ。

【映像】グラフに注目…藤井棋王の“急降下” 実際の映像

長時間の熱戦を通じ、グラフは長らく中央の線より上、すなわち先手の藤井棋王優勢のエリアを推移していた。しかし、最終盤を迎えたその時、事態は一変する。優勢を示していた黄色い線が突如として真っ逆さまに下へ、後手の増田八段優勢のエリアへと「急降下」したのだ。絶対王者らしからぬ痛恨のミスによって、勝敗の天秤が大きく傾いた瞬間を、AIは無情なほど明確に描き出していた。

終局後、藤井棋王は「終盤の一番大事なところでやってはいけないミスが出てしまった。こういうことが無いようにしないといけない」と厳しい表情で振り返り、自らの失着を深く悔やんだ。さらに「ここまであまり内容としても良くないので、少しでも良くしていけるように頑張りたい」と次戦を見据え、巻き返しを誓っていた。

このまさかの逆転劇について、ABEMAで解説を務めた八代弥八段（31）は「随所に面白いところがあったが、増田八段の工夫の作戦から、終盤に巡ってきたチャンスを逃さなかったところは良い内容で勝たれた印象が強い」と挑戦者の戦いぶりを称賛。一方で、「逆に藤井棋王の最終盤でのミスは非常に珍しいこと」と語り、圧倒的な終盤の精度を誇る藤井棋王のまさかの失速に驚きを隠さなかった。

頼みの綱とも言える終盤戦でのミスと、崖から転げ落ちるようなグラフの動きに、中継を見守っていた視聴者も騒然。コメント欄には「らしくない」「グラフの落ち方もすごいな」「こういう夜は眠れなくなるんだろうか」と驚きや心配の声が殺到した。また、敗戦に肩を落とす姿に対し「背中が丸い」「ずーーーと応援するよ」「そうたん…」と温かいエールも多数寄せられた。

王将戦に続き、棋王戦でもカド番に追い込まれる厳しい局面に立たされた藤井棋王。八代八段が「カド番だが、この状況でどういった作戦で指されるのかを楽しみに見たい」と語るように、かつてない試練を迎えた絶対王者が次局でどのような姿を見せるのか、ファンの関心は高まるばかりだ。

