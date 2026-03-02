老舗名店の中国で教わった餃子の味は野菜の甘みがたっぷりだった　都内の“金メダル級”逸品4選

月刊誌『おとなの週末』では、毎号、覆面調査で出合った“三ツ星店”に、改めて取材を申し込み、撮影をしています。1冊につき、80前後もの店を紹介している本誌の中で見つけた金メダル級のおいしさを誇る珠玉の逸品をご紹介します! 2026年3月号の金メダルはココだ!

甘さ抜群の苺を紅茶クリームが優雅に引きたてる『from afar』@東向島

季節のタルト（いちごのタルト）720円 ※3月末までの提供

美しい城のように盛られた苺に惚れぼれする。そのみずみずしい苺は、アッサム茶葉を煮出して作る香り豊かなミルクティークリームと絶妙にマッチ。ザクほろ食感のタルト生地まで美味なのだ。

［店名］『from afar』

［住所］東京都墨田区東向島5-2-7ダイアパレス東向島101

［電話］なし

［営業時間］11時〜19時（18時半LO）

［休日］無休

［交通］東武スカイツリーライン東向島駅から徒歩3分

さっくり、しっとり南部鉄器で焼き上げるシンプルな美学『mimet（ミメ）』@代々木公園

ミメのホットケーキ850円

北海道産小麦粉と卵、砂糖、牛乳と、使う素材は至ってシンプル。だが、どうしてこんなにおいしいのだろう。南部鉄器で均一に焼き上げられ、表面はさっくり、中はふわ＆しっとりのシアワセよ。

［店名］『mimet（ミメ）』

［住所］東京都渋谷区富ヶ谷1-9-20 コシゴエビル1階

［電話］03-5738-8241

［営業時間］11時半〜22時半（21時45分LO）

［休日］水

［交通］地下鉄千代田線代々木公園駅1番出口から徒歩2分

淡くも香り高い白身の繊細な味わいが焼酎ぬる燗に抜群!『酒場BETTAKO』@板橋

オゴダイのなめろう790円

淡くも上質な味わいのオゴダイをなめろうに。香り、食感がよく、それをかぶらで巻いて、上には京にんじんと梅のジュレがアクセント。繊細な味わいを、焼酎のお燗でゆるゆる飲むのがたまらない。

［店名］『酒場BETTAKO』

［住所］東京都北区滝野川6-84-10 1・2階

［電話］03-5394-8033

［営業時間］17時〜23時 ※火は18時〜、日・祝17時〜2 2時

［休日］月（臨休はSNSで発信）

［交通］埼京線板橋駅東口から徒歩3分

老舗酒亭の名物は野菜たっぷりやさしき旨さ『兵六』@神保町

餃子710円

戦後間もなく始まった酒亭で昔からある名物。初代が上海留学時代の後輩に教わったというその味は、キャベツに加え玉ねぎや長ネギも入り野菜のやさしい甘みたっぷり。どこかほっとする味わいだ。

［店名］『兵六』

［住所］東京都千代田区神田神保町1-3-2

［電話］なし

［営業時間］17時〜22時（21時10分LO)

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A7出口から徒歩2分

撮影／貝塚隆（from afar、mimet）、西崎進也（酒場BETTAKO）、小島昇（兵六）

取材／芦谷日菜乃（from afar）、飯田かおる（mimet）、池田一郎（酒場BETTAKO）、菜々山いく子（兵六）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

