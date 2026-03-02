「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。同書の刊行に寄せて、ライターの樺山美夏さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）

Photo: Adobe Stock

女子グループで“板挟み”になった娘

娘が小学校低学年の頃、友だち付き合いで悩んでいた時期があった。仲良しグループの中に、自分の意見を強く主張して譲らない子が2人いて、娘はいつも彼女たちの板挟みになっていたのだ。

最初のうち娘は、周りに合わせて楽しく遊んでいたようだが、2年生になる頃には、暗い顔で帰宅することが増えた。

（これはちょっと様子がおかしいぞ……）と気になった私は、わざと何も気がつかないフリをして、さりげなく聞いてみた。

「お帰り！ 今日もお友だちといっぱい遊んだ？ 何して遊んだの？」

すると、娘はうつむき加減でボソボソ話しはじめた。

「今日はAちゃんとBちゃんが遊びたいことが違って、ずっと2人で言い合いしていて一緒に遊べなかったの。私はどっちでもいいからみんなと遊びたかったんだけど。最近そんなことが多くてつまんないんだ」

娘は保育園時代から自分の意見を言うのが苦手で、人に気を遣い過ぎる傾向があった。だから、相当ストレスを感じていることが伝わってきた。

意見の食い違いは、女子グループにはよくある光景だが、娘の小学校は1学年2クラスしかなく、卒業までまだ先は長かった。友達関係がうまくいかないと学校もつまらなくなる可能性がある。

そこで私は娘に、「みんなと仲良くしたいから何も言えずに我慢しちゃうんだよね」と寄り添いながら、こう語りかけた。

「問題を解決したいときは、『賛成か反対か』で決めなくていいんだよ。それぞれが少しずつ譲り合って、お互い納得できる方法がないか、考えることも大事だよ」

そう前置きした上で、1つの解決策を提案してみた。

「AちゃんとBちゃんがケンカしないで楽しく遊ぶにはどうすればいいか考えて、Mちゃんのアイデアを伝えてみたらどうかな？ 例えば、ジャンケンで順番を決めて、15分ずつみんなが遊びたいことをやるのはどう？」

娘は「ああ、そっか！いいかもね」と目を輝かせ、「明日さっそく話してみるね」と笑顔を取り戻した。次の日、勇気を出して娘が提案したアイデアに、対立していた2人の友だちも「そうしよっか！」と納得して、すぐに遊び始めることができたそうだ。

友達の考えをよく聞こう

そんな「対人関係の知恵」を子ども目線で優しく教えてくれるのが、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』だ。

本書の「ともだちのかんがえを よく きこう」というページには、まさに当時の娘に必要だった言葉が並んでいる。

・ともだちの かんがえを よくきこう。

「そう おもうんだね」

・じぶんの かんがえを いおう。 「ぼくは こう おもうんだ」

・みんな それぞれ かんがえていることが ちがうよ。

・ちがう かんがえの ともだちも すてきだね。 「かんがえが ちがっても ともだちさ」 （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.125） （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.125）

特に、相手の意見を聞くだけでなく「自分の考えを言う」ことも等しく大切だと伝えている点がポイントだ。相手を尊重しながらも、自分の思いを言葉にする。それが「できた！」という成功体験は、子どもの確かな自信へとつながっていくだろう。娘も、自分の意見を言えたことがきっかけで、友だちとのコミュニケーションに自信を持てるようになった。

「おうちの方へ」のメッセージにも、「『さまざまな考えが集まることで、もっといい考えが生まれるんだよ』と教えてあげましょう」と記されている。自分と違う意見や価値観も、尊重し合うことでアイデアの幅が広がる。このような考え方ができる大人になれば、多様性の時代も楽しく生きていけるだろう。