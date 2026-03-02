TBS NEWS DIG Powered by JNN

東急電鉄によりますと、午前6時31分ごろに池上線の蓮沼駅で発生した人身事故の影響で、蒲田駅と雪が谷大塚駅の間で運転を見合わせています。

運転再開は午前8時05分ごろを見込んでいるということです。