ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東急池上線 蒲田駅と雪が谷大塚駅の間で運転見合わせ 蓮沼駅で… 東急池上線 蒲田駅と雪が谷大塚駅の間で運転見合わせ 蓮沼駅で発生した人身事故の影響 東急池上線 蒲田駅と雪が谷大塚駅の間で運転見合わせ 蓮沼駅で発生した人身事故の影響 2026年3月2日 7時23分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東急電鉄によりますと、午前6時31分ごろに池上線の蓮沼駅で発生した人身事故の影響で、蒲田駅と雪が谷大塚駅の間で運転を見合わせています。運転再開は午前8時05分ごろを見込んでいるということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 生花, 静岡, リハビリ, マンション, 神事, 床暖房, 上田, 沖縄, 工場, 配線