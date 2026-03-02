¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¤Ï¡ÖUmios¡×¤Ë¡Ä¤Ê¤¼¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤¬Áê¼¡¤°¤Î¤«¡©³ô²Á¡È5ÇÜ°Ê¾å¡É¤ÎÀ®¸ùÎã¤È¿¤ÓÇº¤ó¤ÀÎã¤ÎÊ¬´ôÅÀ
2026Ç¯3·î1Æü¡¢¡ÖUmios¡×¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¤¿¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¡ÊÆ±¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¤¬¿·¼ÒÌ¾¡ÖUmios¡×¤Ë¹þ¤á¤¿°Õ»×É½¼¨
¡ÖUmios¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥ß¥ª¥¹¡×¤ÈÆÉ¤à¡£3·î1Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿²ñ¼Ò¤ÎÌ¾¤À¡£ÃÂÀ¸¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¤²ñ¼Ò¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÒÌ¾¤¬¤³¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡µì¼ÒÌ¾¤Ï¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¡£¤³¤Î¼ÒÌ¾¤Ê¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¿å»º¶È¤ò´ðÈ×¤Ë»ö¶È¤ò¹¤²¡¢Êá·ß¤Ë¤â»²Æþ¤·¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Ä»³¸ý¸©È¯¾Í¤Î¥Þ¥ë¥Ï¤È¡¢¡Ö¤¢¤±¤Ü¤Î°õ¡×¤Î¥Ë¥Á¥í¤¬2007Ç¯¤Ë·Ð±ÄÅý¹ç¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é20Ç¯¶á¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤â¹â¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¼ÒÌ¾¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Ï¤â¥Ë¥Á¥í¤â¸µ¤Ïµù¶È²ñ¼Ò¤À¤¬¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¿Í¸ýÁý²Ã¤Ç¿å»º»ñ¸»¤Ï¸Ï³é¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¿å»º²ñ¼Ò¤«¤é¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¡Ö²ò¡×¤ò¼¨¤¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ø¤È¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ï¤½¤Î°Õ»×É½¼¨¤Ç¤¢¤ê¡¢Umios¤Ë¤Ï¡Öumi¡Ê³¤¡Ë¡×¡Öone¡Ê¤Ò¤È¤Ä¡Ë¡×¡Ösolutions¡Ê²ò·è¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Umios¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¾ì´ë¶È¤À¤±¤Ç¤â¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï70¼Ò°Ê¾å¡¢ºòÇ¯¤âÆ±ÄøÅÙ¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÁ°ÅÄ¡×¤ÎÌ¾¤ò¼Î¤Æ¤¿¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¤¬Ã´¤¦¼õÃí¹çÀï¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ
¡¡¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢Umios¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ»×É½¼¨¡£À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤â´ë¶È¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÆâ³°¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤ÎÎã¤¬¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤À¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°ÅÄ·úÀß¡¢Á°ÅÄÆ»Ï©¡¢Á°ÅÄÀ½ºî½ê¤Î3¼Ò¤¬2021Ç¯¤Ë·Ð±ÄÅý¹ç¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÁ°ÅÄ¡×¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¼ÒÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3¼ÒÅý¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Çä¾åÈæÎ¨¤Ï½àÂç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄ·úÀß¤¬°µÅÝÅª¤ËÂç¤¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÁ°ÅÄ·úÀß¤òÆ§½±¤·¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤³¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¿Ø¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡·úÀß²ñ¼Ò¤Î´ðËÜ¤ÏÀÁ¤±Éé¤¤¤À¡£¹©»ö¤ò¼õÃí¤·¡¢·úÊª¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á³Æ¼Ò¤ÏÇä¾å¹â¤È¼õÃí·ï¿ô¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ç¤Ï¼õÃí¹çÀï¤Ë´Ù¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÍø±×¤òÅÙ³°»ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÇä¤ê¾å¤²¤Û¤É¤Ë¤ÏÍø±×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥³¥ó¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢½àÂç¼ê°Ê²¼¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÁ°ÅÄ·úÀß¤Ï2010Ç¯Âå¤«¤é¡¢·úÀß¤òÀÁ¤±Éé¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¤ò·ú¤Æ¡¢±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤ÆÂÐ²Á¤òÆÀ¤ë¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¤È¤Ï¡ÖInfrastructure¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ë¡×¡ÖInnovative¡Ê³×¿·¡Ë¡×¡ÖPioneer¡ÊÀè¶î¼Ô¡Ë¡×¡ÖEngineer¡Êµ»½Ñ¼Ô¡Ë¡×¡ÖFrontier¡Ê³«Âó¼Ô¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê·úÀß²ñ¼Ò¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥é²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò3¼ÒÅý¹ç¤È¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¡Ê2021Ç¯»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§Æü´©¹©¶È¿·Ê¹¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ë
¡¡¥«¥Ê¥Ç¥Ó¥¢¤â¤½¤Î1¼Ò¤À¡£2024Ç¯10·î1ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÒÌ¾¤ÏÆüÎ©Â¤Á¥¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼ÒÌ¾¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüÎ©¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¤Á¥²ñ¼Ò¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ÏÆüÎ©¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤âÂ¤Á¥²ñ¼Ò¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Ï¤´¤ß¾ÆµÑ¾ì¤Ê¤É¤Î´Ä¶»ö¶È¤ò¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÂÖ¤È¤Ï°ã¤¦¤¬ÆüÎ©¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÂç¤¤¤¡£¤½¤³¤Ç¼ÒÆâ¤Ç²¿ÅÙ¤â¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¡¢¡ÖÁÕ¤Ç¤ë¡×¤È¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡ÖÆ»¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Övia¡×¤«¤é¤ÎÂ¤¸ì¤ò¼ÒÌ¾¤È¤·¤¿¡£
¥«¥Ê¥Ç¥Ó¥¢¤Î´ÇÈÄ¡¦¥í¥´¡Ê2025Ç¯»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§Æü´©¹©¶È¿·Ê¹¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ë
¡ÖZOZO¡×¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ËÂ³¤±¡ª¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤ò¼ÒÌ¾¤Ë´ó¤»¤ë¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡¡2¤ÄÌÜ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤È¼ÒÌ¾¤ÎÅý°ì¤À¡£
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥ì¥·¥ÔÆ°²è¡Ö¥¯¥é¥·¥ë¡×¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÌ¾¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Çdely¤À¤Ã¤¿¡£ÁÏ¶ÈÅö½é¤Ï¿©¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¥¯¥é¥·¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¥µ¥¤¥È¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç2024Ç¯12·î19Æü¤Ë¾å¾ì¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¼ÒÌ¾¤â¥¯¥é¥·¥ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¤ËLIFE CREATE¤«¤é¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¤¿LOIVE¤âÆ±ÍÍ¤ÎÎã¤À¡£¤â¤È¤â¤ÈLOIVE¤ÏÆ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Ã¥È¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤òµÞÂ®¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¤Ï¾å¾ì¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë»ö¶È¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤é¡¢¼ÒÌ¾¤â¤½¤ì¤Ë´ó¤»¤¿¤Û¤¦¤¬²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐZOZOTOWN¤ò±¿±Ä¤¹¤ëZOZO¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥È¥¥¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¼ÒÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤âºÇ½é¤Ï¥³¥¦¥¾¥¦¤È¤¤¤¦¼ÒÌ¾¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊÑ¹¹¸å¤â¶ÈÀÓ¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ÒÌ¾¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÅý°ì¤ÏÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÅÅ¹©¡×¤«¤é¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¡×¤Î¼çÌò¤Ø¡¢¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¤¬»Å³Ý¤±¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÆÄêµÁ
¡¡¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬³¤³°»Ô¾ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜºÇÂç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢´ë¶ÈINPEX¡£5Ç¯Á°¤Þ¤Ç¼ÒÌ¾¤Ï¹ñºÝÀÐÌý³«È¯ÄëÀÐ¤À¤Ã¤¿¡£Äë¹ñÀÐÌý¤È¹ñºÝÀÐÌý³«È¯¤¬¹çÊ»¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ÒÌ¾¤Ë¡ÖÀÐ¡×¤¬2¤Ä¤âÆþ¤ëÉÔ³Ê¹¥¤Ê¼ÒÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¹ñºÝÀÐÌý³«È¯¤Ï°ÊÁ°¤«¤é³¤³°¤ÇINPEX¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÀµ¼°¼ÒÌ¾¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¹ñºÝÀÐÌý³«È¯ÄëÀÐ¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¡Ê2020Ç¯»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§Æü´©¹©¶È¿·Ê¹¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ë
INPEX¤Î´ÇÈÄ¡¦¥í¥´¡Ê2025Ç¯»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§Æü´©¹©¶È¿·Ê¹¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ë
¡¡¤Þ¤¿2008Ç¯¤Ë¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È¤¬¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¸½¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤â¤½¤Î°ìÎã¡£¥Ñ¥¿¡¼¥ó2¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤È¤ÎÅý°ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï³¤³°¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÎÄã¤µ¤òÊä¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
2008Ç¯9·î30Æü¡¢¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È¤«¤é¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ø¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ËÀèÎ©¤Á¡¢±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¿·¼ÒÌ¾¤ÎÌÃÈÄ¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡°Ê¾å¡¢3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡´ë¶È²ÁÃÍ¤Îº¬ËÜ¤Ï¶ÈÀÓ¤Ë¤è¤ë¤¬¡¢²Ã¤¨¤Æ´ë¶È¤Î¾ÍèÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½¢¿¦¿Íµ¤¤Ê¤É¤¬²ÃÌ£¤µ¤ì¤ë¡£¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Çº£¸å¤Î´ë¶ÈÊý¿Ë¤âÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸Å¤¤¼ÒÌ¾¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¿Íºà¤¬ºÎÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Ï¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ÎºÇÂç¤ÎÀ®¸ùÎã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤À¡£
¡¡¼ÒÌ¾¤À¤±Ê¹¤¯¤È²¿¤Î²ñ¼Ò¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢µì¼ÒÌ¾¤Ï¾¼ÏÂÅÅ¹©¡£´ØÅÅ¹©¤Ê¤É¤ÎÅÅµ¤¹©»ö²ñ¼Ò¤Ë¤â´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢²½³Ø¶È³¦¤ÎÌ¾Ìç´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÎ¤ÏÅÅµ¤²½³Øµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ²½³ØÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼ÒÌ¾¤Ë¡ÖÅÅ¹©¡×¤Ï¤è¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤â¡ÖÅÅ¹©¡×¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸Å¤¤¡£¤·¤«¤â²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÁÇºà»º¶È¤Ç¤¢¤ë¤¬¤¿¤á»Ô¶·¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÉâÄÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¼ÏÂÅÅ¹©¤Ï¤½¤³¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤è¤¦¤ÈÀÐÌý²½³Ø¤ÎÈæÎ¨¤òÍî¤È¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¦ÅÅ»ÒºàÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüÎ©À½ºî½ê¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ºàÎÁ¤Ç°µÅÝÅª¥·¥§¥¢¤ò»ý¤ÄÆüÎ©²½À®¤òÇã¼ý¤·¡¢2023Ç¯1·î1Æü¤ËÎ¾¼Ò¤¬¹çÊ»¤·¤Æ¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¤Î´ÇÈÄ¡¦¥í¥´¡Ê2026Ç¯»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§Æü´©¹©¶È¿·Ê¹¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ë
¡¡¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹Ä¾Á°¡¢2022Ç¯12·î30Æü¤Î³ô²Á¤Ï2020±ß¡£ÊÑ¹¹¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯³ô²Á¤ÏÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë³ô²Á¤ÏµÞÆ¡£2026Ç¯2·î27Æü¤Î¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î½ªÃÍ¤Ï1Ëü1930±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ë5ÇÜ°Ê¾å¤À¡£
¡¡¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¸Â¤é¤º¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¸å¡¢³ô²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ëÎã¤ÏÂ¿¤¤¡£¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¤ÏÊÑ¹¹¸å¡¢³ô²Á¤ÏÌó2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£TOPPAN¤ÏÃ¦°õºþ¶È¤ò·Ç¤²ÆÌÈÇ°õºþ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹2Ç¯È¾¤Ç³ô²Á¤Ï5³ä¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÀâ¤Ë¤ÏÊÑ¹¹¸å¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï15¡óÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡×²þ¾Î¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ÏÂ³¤«¤º¡¢³ô²Á½Å»ë¤ÎÉûºîÍÑ¤¬É½ÌÌ²½
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤Þ¤Þ¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¥¯¥é¥·¥ë¤âLOIVE¤â¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ï³ô²Á¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤â¤½¤¦¡£¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹ÅöÆü¡Ê2008Ç¯10·î1Æü¡Ë¤Î³ô²Á¤Ï1841±ß¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤Ï2537±ß¡Ê2026Ç¯2·î27Æü¡Ë¡£¤À¤«¤é37.8¡ó¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬1Ëü1314±ß¤«¤é5Ëü8850±ß¤Ø¤È5ÇÜ°Ê¾å¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¤¿2008Ç¯ÅÙ·è»»¤ÎÇä¾å¹â¤¬7Ãû7655²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢2026Ç¯3·î´ü¤ÎÇä¾åÍ½ÁÛ¤Ï7Ãû7000²¯±ß¡£É½ÌÌ¾å¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ç¡¢ºÇ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤À¡£ÁÏ¶È¼Ô¡¦±Ê¼é½Å¿®»á¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊM¡õAÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÆüËÜÅÅ»º¤Ï2023Ç¯¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£À¤³¦ÀïÎ¬¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î³ô²Á¤Ï3400±ßÄøÅÙ¡ÊÄ´À°¸å¡Ë¡£1Ç¯¸å¤Ë¤Ï4000±ßÁ°¸å¤Þ¤Ç³ô²Á¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï±¦¸ª²¼¤¬¤ê¡£±Ê¼é»á¤Ï¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ÎÈ¾Ç¯Á°¡¢¼«¤é¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¸åÇ¤¼ÒÄ¹¤ò³ô²ÁÉÔ¿¶¤òÍýÍ³¤Ë¹¹Å³¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±³ô²Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¹â¼ý±×¤ò¼ÒÆâ¤Ë¸·Ì¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ²ñ·×µ¿ÏÇ¤¬Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢±Ê¼é»á¤ÏºòÇ¯¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò¼Ç¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î2·î26Æü¤Ë¤ÏÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤â¼Ç¤¤·¤¿¡£
¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ÁÏ¶È¼Ô¤Î±Ê¼é½Å¿®»á¡Ê2023Ç¯»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î³ô²Á¡Ê2026Ç¯2·î27Æü¡Ë¤Ï2462±ß¡£¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ÃÂÀ¸»þ¤Î³ô²Á¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¸«¤»¤«¤±¤Î´ë¶È²ÁÃÍÁýÂç¤ò¿Þ¤Ã¤ÆÊè·ê¤ò·¡¤Ã¤¿Åµ·¿Îã¤À¡£
¡¡¸÷¤â¤¢¤ì¤Ð±Æ¤â¤¢¤ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£Ðíâ×¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó1¤Î´ë¶È°Õ»×¤ÎÉ½¼¨·¿¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢³ô²Á¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Êý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£¤½¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤¬»Ô¾ì¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ì¤Ð³ô²Á¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤ë·Á¤Ç°Â°×¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï1990Ç¯Åö»þ¡¢ÆÍÁ³CI¡Ê¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ë¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ä¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Îºþ¿·¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤ÎÁê»÷·Á¤À¡£
¡¡·ë¶É¡¢Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤É¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¼Ô¤Î³Ð¸ç¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¡§´Ø ¿µÉ×