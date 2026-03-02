ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東急池上線蓮沼駅で人身事故、雪が谷大塚-蒲田駅間の上下線で一時運… 東急池上線蓮沼駅で人身事故、雪が谷大塚-蒲田駅間の上下線で一時運転見合わせ 東急池上線蓮沼駅で人身事故、雪が谷大塚-蒲田駅間の上下線で一時運転見合わせ 2026年3月2日 7時19分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ２日午前６時３１分頃、東急池上線の蓮沼駅で人身事故が発生した。 この影響で、同線は雪が谷大塚-蒲田駅間の上下線で運転を見合わせていたが、同７時４０分に再開した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 老朽化した橋、修繕も撤去もしない「使い切り」選択肢に…「橋梁トリアージ」で維持費削減も 納入業者に従業員千人超無償派遣させ商品陳列、スーパーを独禁法違反の恐れで警告…業者「今後が心配で断れず」 警察庁、イスラエル大使館や米軍基地などへの警戒強化を指示…イランの報復宣言を受け 関連情報（BiZ PAGE＋） ホテル, 在宅医療, 仏壇, 伊東市, 射出成形機, 上田, 海, グループウェア, 慰霊祭, 介護タクシー