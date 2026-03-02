タレントの安田美沙子（43）が2日までに自身のインスタグラムを更新。17年ぶりに参加した東京マラソンで完走したことを報告した。

1日に東京マラソンが開催された。自身のインスタグラムで「東京マラソン。無事におわりました！」とつづり始めた。

「タイムは3:54:24。PBは切れなかったけど、最後まで諦めずに、なおかつ楽しんだ！海外の方も沢山いて、沿道の応援も沢山あって。。スペシャルな大会の、止まらない空間に存在できたことが幸せでした」と報告した。

そして「17年ぶりに東京マラソンを走って思ったことは。。わたし強くなった。あの頃のネガティブみさこは、もういませんでした。笑」と17年ぶりに完走して感じた事を吐露した。

「貴重すぎるただの安田の挑戦をさせてくれた家族、スタッフのみなさま、ボランティアのみなさま、長時間本当にありがとうございました。ボランティアの方に関しては、ゴールしてからの事、スタッフさんと何も決めてなかったから。。迷子になり、皆んなに助けてもらいました。優しかった。。水もかけたから、お腹も冷えておトイレも教えてくれました。最後の最後まで、心から感謝です」と感謝の言葉で投稿を締めて、完走したメダルを首にかけたワンショットを公開した。

ネットでは「3時間台はすごい！」「お疲れ様でした」「完走流石」「ゆっくり休んで英気を養って下さい」「素晴らしい」「4時間切りすごっ！」などの声が上がった。