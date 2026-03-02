「監禁された前イタリア王妃」の救出で現前した叔父甥間の‟先陣争い”…「次期国王」の甥に嫉妬するハインリヒが吹聴した「巧妙な罠」

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

前イタリア王妃の監禁

ベレンガーリオは前王ロターリオ2世の急死後1ヵ月もしない12月15日、息子アーダルベルトを共同王としてイタリア王となる。しかし2人は身分的には依然としてオットーの家臣である。主君オットーは2人の家臣のイタリア王即位を快く思っていない。それはイタリア貴族も同じである。

そこでベレンガーリオは既成事実を積み上げようと、亡きロターリオ2世の寡婦アーデルハイトと息子アーダルベルトを結婚させようと画策する。アーデルハイトには亡き夫ロターリオの遺産と母ベルタを通しての亡きウーゴの遺産もある。そしてなんと言ってもイタリア（ランゴバルド王国）では、かつて王の寡婦に新王を選ぶ権利が認められた例がある。6世紀末、王妃テオデリンダは夫の死後、トリノ公アギルルフを新王に指名し彼と再婚している。ベレンガーリオはこの故事の再現を狙ったのである。

しかしアーデルハイトはアーダルベルトの求婚を峻拒した。

するとベレンガーリオとその妻ウィラはアーデルハイトの髪の毛を切り、彼女をガルダ湖の要塞の地下牢に監禁してしまった。これが951年4月20日で、監禁は8月20日まで続いたという。

むろんアーデルハイト監禁の知らせはオットーの宮廷に届いた。反ベレンガーリオのイタリア貴族と司教たちは、オットーにアーデルハイト救出を訴えた。アーデルハイトの弟コンラートも後見人オットーに頼み込んだ。アーデルハイトの母方の祖父はかつてのシュヴァーベン大公ブルヒャルトである。そして母方の祖母レゲリンダは夫亡き後、次のシュヴァーベン大公ヘルマンと再婚し一人娘イーダを産んでいる。そして現シュヴァーベン大公リウドルフはそのイーダの夫である。そんな関係でイーダも義父オットーにアーデルハイト救出を懇願する。

アーデルハイト救出に動くオットー

オットーは動いた。オットーはイタリア遠征の準備を進めた。

ここでバイエルン大公ハインリヒとシュヴァーベン大公リウドルフの叔父甥の間で先陣争いが起きる。

甥のリウドルフにしてみればアーデルハイトは妻イーダのごく近い親戚である。しかも自分はつい最近父王により後継者に指名されている。初陣としてはこれ以上ない晴れ舞台である。それに当時のシュヴァーベン大公領はアルプスを挟んでイタリアと接している。このことからリウドルフはイタリア王位を狙っていたという説があるが、異論のあるところである。ともあれこうして逸る気持ちを抑えきれずに彼は951年初夏、わずかな手勢を引き連れてイタリアに向かった。しかしこの進発は父王との打ち合わせもない全くの抜け駆けであった。

一方、叔父のバイエルン大公ハインリヒは甥の先行を苦々しく思った。バイエルン大公領は現ドイツのバイエルン州よりはるかに大きく、現在のオーストリアを丸ごと含むほど南に伸びていた。そんなわけでバイエルンはハインリヒの前の大公家ルイトポルト家以来、北イタリアに領土的野心を抱いていた。事実、アルヌルフ悪公はイタリアに侵攻し、ウーゴに追い返されたりしている。ハインリヒもまたイタリア北部のアクィレイアとヴェローナを虎視眈々と狙っていたのである。遅れてはならぬ、とハインリヒは甥に奸計を仕掛けた。

ハインリヒはイタリアの各都市、城砦に急使を立て、「進軍してくるリウドルフはベレンガーリオと密かに通じているので、彼には決して門を開かないように」と指示したのである。おかげでリウドルフは7月末、何の戦果も挙げられぬまま、東フランクに戻るしかなかった。彼は父王オットーに叔父ハインリヒの非道を強く訴えた。本格的大遠征を控えていたオットーは、無用な混乱を避けるために息子の訴えを無視した。リウドルフは深く傷つく。

