雪深い冬だけ封鎖が解かれる「北海道の巨大廃墟団地の謎」…町役場の担当者が明かした「シンプルな理由」

北海道上砂川町の「廃墟団地」がSNSでにわかに話題になっている。

この団地は、すでに全25棟が空き家となり、窓ガラスが外されたがらんどうの状態になっている。当然、住人はいない。

にもかかわらず、冬を迎えると団地の道路がきれいに除雪されているというのだ。

一体、何のために除雪を続けているのか？町に点在する数々の不可解なスポットとともに、上砂川町役場の担当者に話を聞いた。

北海道上砂川町の謎

北海道上砂川町にはいくつもの謎がある。

売り出されている気配のない「キノコ」のカントリーサイン、町のホームページに時刻表の掲載がない謎のバス停、そして閉山から40年近くが経っているとは思えない小ぎれいな炭鉱事務所の廃墟……。

ただ、とりわけ気になるのは、やはり廃墟団地につながる道路を除雪する理由だ。この道路は、雪の積もらない春から秋はゲートで封鎖され、立ち入りができないようになっている。

なぜ雪深い冬になるときれいに除雪され、封鎖が解かれるのか。

担当者の「タネ明かし」

上砂川町役場の担当者は次のように説明する。

「冬の間、万が一近隣で火災が発生した場合、東町の団地の道路に設置された消火栓や防火水槽を使用します。これらが雪に埋もれていたら消火活動に支障をきたす恐れがあります。たとえ人が住んでいなくとも団地エリアの除雪は欠かせません」（以下、「」内は担当者）

では、住人がいなくなったのはいつごろなのだろうか。

「この団地はもともと、1982年（昭和57年）から1984年（昭和59年）にかけて整備された、全25棟164戸からなる居住区でした。しかし、1987（昭和62）年に三井砂川炭鉱が閉山されて以降、町の人口は減り続け、入居率の低下が顕著になりました。

その後、2011年（平成23年）ごろに団地住人の移転集約化事業に取り組み、現在この団地は政策空家として管理しています。なお、空き家になった当初に盗難被害が相次いだことから、防犯のためほとんどのサッシ類を撤去しています」

ほかにも、上砂川町役場のホームページには「バス時刻表」の掲載がなく、代替交通として町民向けの「乗り合いタクシー制度」の案内しかない。上砂川町外の住民が公共交通機関をつかって町にアクセスする手段はこれ以外にあるのだろうか。

「2022年9月末をもって北海道中央バスの上砂川線は廃止になりましたが、滝川市から砂川市、上砂川町、歌志内市を経由して赤平市までを結ぶ歌志内線は残っており、1時間に1本程度の運行が行われています。

ただし、バスでアクセスできるのは旧上砂川駅前にある中央1丁目バス停までです。東町方面のバスは廃止されています」

地下無重力実験センターの今

上砂川町は1987年の三井砂川炭鉱の閉山以降、さまざまな町おこしに取り組んできた。その一つがキノコだ。ただ、カントリーサインになっているにもかかわらず、町内で特産品として売られている様子はない。

「かつて上砂川町ではしいたけ栽培を積極的に推進しており、年間収穫量が北海道内トップクラスだった時期もありました。町のカントリーサインにキノコのイラストが採用されているのはそのためです。

現在も就労支援事業の一環として生産・販売は継続していますが、競争の激化などにより生産者さんの多くが撤退しています」

また、上砂川町の外れには三井砂川炭鉱の中央竪坑櫓（たてこうやぐら）が残っている。ここに併設された事務所が比較的綺麗な状態だった理由については、炭鉱閉山後に地下無重力実験センターとして再活用されていたことが関係しているようだ。

「1991年に国内初の地下微小重力実験施設として開設された地下無重力実験センターは、無重力空間を再現する落下実験を行っていました。しかし政府の事業見直しを受け、2003年に役割を終えています。

この施設の向かいにある、炭鉱館、無重力科学館、コンベンションセンターも一度閉鎖されましたが、現在、炭鉱館は4月から10月までの期間限定で開設しており、コンベンションセンターも一般企業に貸し出しを行っています。ただ、無重力科学館は今も閉鎖中です」

旧産炭地の残念な姿

北海道内陸部は、明治以降、政府主導により開拓が進められ、拓かれた町が多く存在する。上砂川も、炭鉱開発を目的として拓かれた町のひとつだった。

しかし、こうした町は1960年代のエネルギー政策の転換により町の基幹産業であった炭鉱が閉山となり、人口の流出が加速。その後の産業転換もうまくいっていないケースが多い印象だ。

産業転換を成功させるポイントは、その地域が培ってきた人材や産業基盤をいかに有効活用できるかにある。

石炭産業は、非常に裾野の広い産業だ。石炭の生産には土木や機械整備だけでなく、生産を支える電力や鉄道といったインフラ整備も欠かせない。本来であれば、これらの分野の高度な技術や人材を活かせる別の分野へ産業転換を図るのが王道だろう。

しかし、北海道の旧産炭地では、それまでの強みとは無関係な分野へ転換しようとして失敗する例がかなり多い。

北海道出身の筆者としては非常に残念でならない。

