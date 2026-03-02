Ž¢·§ËÜ¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤ÅÔ»ÔŽ£¤ÈÃ²¤¤¤¿¤Î¤Ë¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¾®ÀôÈ¬±À¤¬"º²¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë"¤È¿Ì¤¨¤¿½Ö´Ö
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£·§ËÜ¤ËÉñÂæ¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÀ¸³è¤ÏÊ¿²º¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¤¤¤¤Ê¤ê³Ø¹»¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬½Ð¤ë»ÏËö¡£°ìÊý¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¸¶¹ÆÎÁ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤¹¥·¡¼¥ó¤â¡£
¤Ê¤ó¤À¤«Å¸³«¤Ï¥Û¡¼¥à¥É¥é¥ÞÉ÷¤Ë¡£¤³¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤¬¾¾¹¾¤è¤êÄ¹¤¯½»¤ó¤À·§ËÜ¤ò¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢·§ËÜ»þÂå¤ÎÈ¬±À¤Ï¾¾¹¾¤ÎÅß¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¡¢Àº¿À¤òÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤è¤ê¤âÉÔ°ÂÄê¡£¤º¤Ã¤ÈÉÔµ¡·ù¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤À¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç·§ËÜ¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
°ÊÁ°¤Îµ»ö¡Ê¾¾¹¾¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ö·§ËÜ¤ÏÂà¶þ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤¬¤½¤ì¤Ç¤âÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ë¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢È¬±À¤Î·§ËÜ¤Ø¤Î¼ºË¾¤Ï¡¢ÅþÃå´Ö¤â¤Ê¤¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1891Ç¯11·î30ÆüÉÕ¤ÎÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£·§ËÜ¤Î¾ë²¼Ä®¤Ï¡¢À¾ÆîÀïÁè¤Ç¡È¾Æ¤±Ìî¸¶¡É¤Ë
È¬±À¤¬¾¾¹¾¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤Ï11·î15Æü¤Î¤³¤È¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÅ´Æ»¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¿ôÆü³Ý¤±¤Æ·§ËÜ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¬±À¤ÎÃø½ñ¡ØÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ëº¤ì¤¨¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¾¾¹¾¤òµî¤ë»þ¤Î¤³¤È¤òµ¤·¡Ö²æ¤¬¾®¾øµ¤¤Ï¡¢¤³¤Î¿À¤Î¹ñ¤«¤éÀä¤¨¤º±ó¤¯±ó¤¯¤Ø¤È¡¢¼¡Âè¤Ë¿×¤¯¿×¤¯¡¢¼«Ê¬¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤Ë¤³¤ì¤ÏÎ¹¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç²ÈÂ²¤Ç¤Î·§ËÜ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤Î´¶³´¤òµ¤·¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¶²¤é¤¯¤Ï¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¿ÀÏÃ¤ÎÎ¤¤È¤·¤Æ¤Î¶å½£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿È¬±À¤ÏØ³Á³¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
È¬±À¤¬Ë¬¤ì¤¿º¢¤Î·§ËÜ¤Ï¡¢¸½ºß¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê³¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬°Û¤Ê¤ë¡£À¾ÆîÀïÁè¤Ç´Ý¾Æ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·§ËÜ¤Ç¤ÏÉü¶½¤¬¿Þ¤é¤ì¡¢1886Ç¯¤Ë¤ÏÂè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Éü¶½·×²è¤ÏÌµÃã¶ìÃã¤À¤Ã¤¿¡£
1877Ç¯¤ÎÀ¾ÆîÀïÁè¤Ç¡¢·§ËÜ¤Î¾ë²¼Ä®¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢À¯ÉÜ·³¤¬äÆ¾ë¤¹¤ë·§ËÜ¾ë¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¾ÆÊ§¤¤ºîÀï¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ë²¼¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¾Æ¤«¤ì¤¿¤Î¤À¡£·³»ÜÀß¤Î¤¢¤Ã¤¿ËÜ´Ý¤äÆó¤Î´Ý¼þÊÕ¤ò½ü¤¡¢¤Û¤ÜÁ´°è¤¬¾Æ¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æ»Ï©¤ÏÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë³ÈÉý¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ä
¤³¤ì¤ò¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÂª¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¤Î·§ËÜ¸©Îá¡¦ÉÙ²¬·ÉÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÈäÆ¾ëÃæ¤«¤éÀï¸å¤ÎÅÔ»Ô·×²è¤ò¹½ÁÛ¤·¡¢Êñ°Ï¤¬²ò¤±¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÀ¯ÉÜ¤Ë»Ô¶è²þÀµÈñ10Ëü±ß¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÇÅÚ¤È²½¤·¤¿¾ë²¼¤Ë²È¤¬·ú¤Á»Ï¤á¤ëÁ°¤ËÆ»Ï©¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤À¡£ºâ¸»¤Ë¤ÏµçÌ±µß½õ¤Î¤¿¤á¤Îµß×õ¶â¤òÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯°ú¤µ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É½Å»ë¤ÇÉü¶½¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç3´Ö¡ÊÌó5.4¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¼çÍ×³¹Ï©¤Ï6´Ö¡ÊÌó11¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë³ÈÉý¤µ¤ì¡¢ÊâÆ»¤È¼ÖÆ»¤ÎÊ¬Î¥¤Þ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Î¿·Ê¹¤Ï¡Ö¶å½£Âè°ì¤ÎÅÔÐò¡×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÀú¤êÎ©¤Æ¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£Æ»Ï©¤³¤½¹¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¹¶è¤Î´ðËÜ¹½À®¤Ï¾ë²¼Ä®»þÂå¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÄÌ¤ê¤ÏÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¾Â¦¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¾ë²¼Ä®¤Î¶è²è¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÈÜ¾®²È¡×¤ÎÎó¤À¡£¾ë²¼Ä®¤ÎÉ÷¾ð¤Ï¾Æ¼º¤Ç¾Ã¤¨µî¤ê¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¶áÂåÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅÔ»Ô¹½Â¤¤Ë¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£É÷¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Ï·µà²½¤·¤¿±ØÁ°¾¦Å¹³¹¤ò¡ÖºÆ³«È¯¤À¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¹¹ÃÏ¤Ë¤·¤¿¡£Æ»Ï©¤Ï¹¤¯¤Ê¤ê¡¢±ØÁ°¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤Ï¤Ç¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¾¦¶È¥Õ¥í¥¢¤Ï¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Ëä¤Þ¤é¤º¥¹¥«¥¹¥«¡¢µìÍè¤Î¾¦Å¹³¹¤ÎÆø¤ï¤¤¤Ï¾Ã¤¨¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤ÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÊÆ±¤¸¶å½£¤Ç¤¤¤¨¤ÐÊ¡²¬»Ô¤Î¹áÄÇ¤¬ÂåÉ½Îã¡£¡ÖÀ¾¤ÎÀ¾¿·¡¢Åì¤Î¹áÄÇ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¾¦Å¹³¹¤¬ºÆ³«È¯¤ÇÄÙÌÇ¡£µìÍè¤ÎÆø¤ï¤¤¤¬¼º¤ï¤ìÉ®¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡Ë¡Ä¡Ä¤¢¤Î´û»ë´¶¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö·³»ÜÀß¡×¤¬±Ø¤È»Ô³¹ÃÏ¤Î´Ö¤òÊ¬ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿
¤µ¤é¤ËÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¤¬¡Ö·³ÅÔ¡×¤È¤·¤ÆºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£1886Ç¯¤Ë¤ÏÂè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¤ÎÍ¶Ã×¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶µ°éÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤âÈ¯Å¸¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤Æ·³¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
·ë²Ì¡¢ÉÙ²¬°Æ¤Ë¤è¤ëÀ°È÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÎýÊ¼Ä®¡¢¿ÉÅçÄ®¤¢¤¿¤ê¤Ë¤ÏµðÂç¤ÊÎýÊ¼¾ì¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÎýÊ¼¾ì¤¬°ÜÅ¾¤·¤¿¤Î¤Ï1900Ç¯¡£°ìÊý¡¢¶å½£Å´Æ»¤¬·§ËÜ±Ø¤Þ¤Ç±ä¿¤·¤¿¤Î¤Ï1891Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Å´Æ»¤¬³«ÄÌ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç»Ô³¹ÃÏ¤Î´Ö¤ò¡¢·³¤Î»ÜÀß¤¬¤É¤ó¤ÈÊ¬ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê¾¾ß·¿¿Í³Èþ¡ÖÀ¾ÆîÀïÁè¸å¤ÎÉü¶½³¹Ï©·×²è¤Ë¤ß¤ë·§ËÜ¾ë²¼¤Î¶áÂåÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤ÎÂè°ìÊâ¡×¡Ø·§ËÜÅÔ»ÔÀ¯ºö¡Ùvol.7¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢·§ËÜ»Ô¤ÏJR±Ø¤È»Ô³¹ÃÏ¤¬Î¥¤ì¤¿¤¤¤Ó¤Ä¤ÊÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í×¤Ï¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Ç¤È¤³¤È¤ó¤·¤¯¤¸¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤³¤¦¸«¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢È¬±À¤Î¥Ç¥£¥¹¤ê¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Ä¹¤¤¤È¤ª¤ê¤ËÈÜ¾®²È¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê»û±¡¤ä¿À¼Ò¤Ï¤Ê¤¯¡×¡ÖÇö°Å¤¯¡¢¤à¤µ¶ì¤·¤¤¡×¡½¡½¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÉü¶½¤È·³ÅÔ²½¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿·§ËÜ¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤ò¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÌÜ¤ÇÀµ³Î¤ËÂª¤¨¤¿ÉÁ¼Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¾¾¹¾¤Ë¤Ï¾ë²¼Ä®¤ÎÉ÷¾ð¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ê¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¤¬°î¤ì¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£·§ËÜ¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ÷¾ð¤òÀ¾ÆîÀïÁè¤Ç¼º¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÆÀ¤¿¤â¤Î¤¬·³¤Î»ÜÀß¤ÈÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¹¤¤Æ»Ï©¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¤Î¤â¤Ã¤È¤â½¹¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¤âÉÔ²÷¤ÊÅÔ»Ô¡×
¤½¤â¤½¤â¡¢È¬±À¤¬ºÇ½é¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿²£ÉÍ¤Ï¶áÂå²½¤µ¤ì¤¿³¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤Ç½ä¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÆüËÜ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾¾¹¾¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î¿À¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·§ËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢È¬±À¤¬Ê°¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£
¤³¤ÎÊ°¤ê¤Ï»ß¤à¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£·§ËÜ¤ÇºÇ½é¤Ë½»¤ó¤À²È¤Ï¡¢º£¤â»Ô¤ÎÍ·ÁÊ¸²½ºâ¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¾¾¹¾¤Î²È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Âç¤¤µ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Äí¤¬¤Ò¤É¤¯¸«¶ì¤·¤¤¤·²ÈÄÂ¤¬¹â¤¤¤È¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Íâ1892Ç¯6·î27ÆüÉÕ¤Î¼ê»æ¤Ç¤â¡¢É¾²Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¾¾¹¾¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÇîÊª´Û¤ÇÆÃÊÌÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢´Ñ¸÷¥Ñ¥ó¥Õ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Âå·§ËÜ¿Í¤ÏÀ»¿Í¤«¤Ê¤Ë¤«¤«¡©¡¡¤È¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¤¤ä°ã¤¦¡£´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¯°ÇÍ¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÉ®¤¬³ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦È¬±À¤À¤¬¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í¤½¤ó¤Ê·§ËÜ¤Ë¤â¡¢¤Ê¤Ë¤«¸«¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤Î¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£½Ë²ì²ñ¤Ç¡ÈÄ«¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥ë¡É¤·¤¿È¬±À
¼ÂºÝ¡¢·§ËÜ¤Î³¹¤½¤Î¤â¤Î¤ò·ù¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤é¤À¤¿¤»¤Æ¤¤¤ëÆ±Î½¤¿¤Á¤ËÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¬±À¤À¤¬¡¢ÊÌ¤Ë¡¢±¢Ýµ¤È¤·¤Æ°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¤¤¯¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤³¹¤À¤È¤·¤Æ¤â²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´Ä¶¤ò¤è¤¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤«¤Ê¤ê¼Ò¸ò¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·§ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÀµ·î¤Ë¤ÏÎ¦·³¤Î±ã²ñ¤Ë±©¿¥¸Ó¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾¹¾¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤ÐÂçÅÔ»Ô¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤·§ËÜ¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë±©¿¥¸Ó¤Ç¸½¤ì¤¿È¬±À¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤´¤È¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤¿¤¤¤½¤¦¤Ê¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢1894Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£Å·¹Ä¶äº§¼°¤Î½Ë²ì¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤Î»þ¡¢Âè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¤Ç¤â½Ë²ì²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢È¬±À¤Ï¤³¤ì¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¿¦¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤Î¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¶µ¼ø¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÁû²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¡¢º£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëµìÀ©¹â¹»¤Î¥Ð¥ó¥«¥éÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥«¥ª¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
°ì±þ¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤ò¸À½Ë¤°¹Ô»ö¤Ç¤¢¤ë¡£¶µ¿¦°÷¤ÈÀ¸ÅÌ¤È¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î¾ÓÁü¤ËÇÒÎé¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¸·½Í¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¤â¤¦¿©Æ²¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ±ã²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£À¸ÅÌÃ£¤Ï¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼ËüºÐ¡ª¡×¤ò²¿ÅÙ¤â¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤ò²Î¤¤¡¢ÍÙ¤ê¡¢Áû¤°¡£
¤â¤Ï¤ä½Ë²ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸ý¼Â¤Ç¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¹çË¡Åª¤ËÁû¤²¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ê¤Î¤À¡£¸½Âå¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î½ÂÃ«¤Ç¤¢¤ë¡£¶µ»Õ¤¿¤Á¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬±´¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÄãÂ¯¤Ê²Î»ì¤Ë´é¤ò¤·¤«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¡ÈÇÏ¼¯¤²¤¿Ç®¶¸¡É¤Ë´¶Æ°
¤È¤³¤í¤¬¡¢È¬±À¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£Æüº¢¤«¤é³¹¤ÎÉÏÁê¤µ¤ÈÆ±Î½¤ÎÂ¯Êª¤Ö¤ê¤ËÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¬±À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥«Áû¤®¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢ÍÞÍÈ¤Î¤¿¤Ó¤Ë²°º¬¤¬¾å²¼¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²Î¤Î´¶ÁÛ¤ò¡¢¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·§ËÜ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¤Ï¼ºË¾¤·¡¢Æ±Î½¶µ»Õ¤¿¤Á¤Ë¤Ïíä°×¤·¤Æ¤¤¤¿È¬±À¤¬¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇÏ¼¯¤²¤¿Ç®¶¸¤Ë¤Ï¡Öº²¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÍîº¹¤¬¼Â¤ËÌÌÇò¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢È¬±À¤ÎÀ³Ê¤Ï¤É¤³¤È¤Ê¤¯°Å¤µ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤íÍÛµ¤¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î¥Î¥ê¤âÈà¤ÏÂç¤¤¤Ë¹¥¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£1894Ç¯6·î¤Ë¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¶ËÅì¤Î¾Íè¡×¤È¤¤¤¦¹Ö±é¤ÎÃæ¤Ç¡¢È¬±À¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡È·§ËÜ¤Îµ¤¼Á¡É¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤«
·§ËÜ¤¬·ù¤Ê³¹¤È¤«»¶¡¹¥Ç¥£¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¶å½£ÃË»ù¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ë¤Ï¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡¤³¤ÎÌ·½â¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÈ¬±À¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¸°¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤¬·§ËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸«½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¸µµ¤¤ÎÎÉ¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ±û¸¢ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÈÎ©Àº¿À¡¢Ä¹¤¤¤â¤Î¤Ë´¬¤«¤ì¤Ê¤¤µ¤³µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
·§ËÜ¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤òÎò»ËÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸µÍè¡¢·§ËÜ¤ÏÃæ±û¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢Ã±¤Ê¤ëÈ¿¹üÀº¿À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼Â¸ú»ÙÇÛ¤ÈÆÈÎ©¼«±Ä¤Îµ¤É÷¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
È¬±À¤¬¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Öº²¡×¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Êµ¤¼Á¤òÄ¾´¶Åª¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢È¬±À¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤ÎÊì¥í¡¼¥¶¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¿Í¤«¤Ä¥í¥Þ¡Ê¥¸¥×¥·¡¼¡Ë¤ä¥¢¥é¥Ö¤Î·ì¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥®¥ê¥·¥ã¤Ï¥Ú¥ë¥·¥¢¡¢¥í¡¼¥Þ¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤È¡¢¾ï¤ËÂç¹ñ¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÈÎ©¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤À¡£Êì¤Î·ìÅý¤Ëº®¤¸¤ë¥í¥Þ¤Ï¡¢¤É¤Î¹ñ²È¤Ë¤âÂ°¤µ¤ºÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¡£¥¢¥é¥Ö¤Î·ì¤â¤Þ¤¿¡¢ÉôÂ²¤Î¸Ø¤ê¤ÈÆÈÎ©¿´¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¡£
¢£¡È³¹¤ËÀ¸¤¤ëº²¡É¤Ë´õË¾¤ò¸«½Ð¤·¤¿
¤Ä¤Þ¤ê¡¢È¬±À¤Î·ì¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¡¢¡ÖÃæ±û¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¡×Ê¸²½¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤Î·ì¤¬¡¢Ãæ±û¤ËÕ»¤Ó¤Ê¤¤·§ËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌîÀ¤Ë¡¢·ã¤·¤¯È¿±þ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¾¾¹¾¤ÇºÊ¥»¥Ä¤È·ë¤Ð¤ì¡¢·§ËÜ¤ÇÄ¹ÃË¡¦°ìÍº¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿È¬±À¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬²ÈÂ²¤ò¼é¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·§ËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬»ý¤Ä¡Ö¼ÁÁÇ¤ÊÁ±ÎÉ¤ÊÃ±½ã¤Ê¼Ô¤ò°¦¤·¤Æ¡¢À¸³è¤ÎÔúÐÌìÔÂô¤òÁþ¤à¿´¡×¡£¤½¤³¤ËÈ¬±À¤Ï¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ²¼¤Ç¼ÁÁÇ¤ÊÊë¤é¤·¤ÎÃæ¡¢²ÈÂ²¤È¶¦Æ±ÂÎ¤Îå«¤À¤±¤Ï¼é¤êÈ´¤¤¤¿¥®¥ê¥·¥ã¿Í¤ÎÀº¿À¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ÆÈÎ©Àº¿À¤È²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤¬Ì·½â¤Ê¤¯Æ±µï¤¹¤ë·§ËÜ¤Îº²¤Ë¡¢È¬±À¤ÏÊì¤Î·ì¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£³¹¤Ï·ù¤¤¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ëº²¤Ë¤Ï´õË¾¤ò¸«½Ð¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢È¬±À¤Î·§ËÜÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£
----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë