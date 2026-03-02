

MLBでは力強いバッティングを心がけて先発を勝ち取った青木宣親 photo by Getty Images





MLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道

連載25：青木宣親

届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。

MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第25回は、自身への低評価を覆してMLBの先発選手となった青木宣親を紹介する。

【懐疑的な評価を覆しレギュラーに定着】

アメリカで青木宣親の試合を初めて見たのは、2012年の９月、ミルウォーキーでのことだった。

メジャーリーグ１年目の青木は、その時点でミルウォーキー・ブルワーズの２番ライトに定着し、打率も２割８分台をキープ。ポストシーズンをうかがうチームの中心選手のひとりになっていた。

チームの野手では誰よりも小柄。それでも、打撃練習で見せるパワーはメジャーリーガーそのものだった。

私がミルウォーキーに２日滞在する予定だったこともあって、「せっかくだから、明日はランチを一緒に行きましょうよ」と誘ってくれた青木は、ミルウォーキーに一軒だけだった（と記憶している）日本料理店へ連れて行ってくれた。大都市ならば日本食の選択肢も増えるのだが、「一軒でもあるのがありがたいですよ」と青木は前向きに捉えていた。

打撃についての考察も興味深かった。

「バットをボールに当てにいっちゃダメ。ぜんぜん前に飛ばないから。とにかくバットを振りきることが大切で、それもバットを振りきることを意識するんじゃなく、体の回転が大事。アメリカの打撃コーチは、『ピブ！ ピブ！』って言うから何のことかと思ったら、バスケットでよく使うピボットのことだった(笑)。足をしっかり固めて、体の回転を意識するイメージかな」

打撃論は熱を帯びた。

ああ、こういう街で頑張ってるんだな。

応援というか、自然とリスペクトの念が湧いた。

このシーズン、青木は打率.288、10本塁打でOPS（出塁率と長打率の総和）は.788を記録。さらには30盗塁をマークして、チームの主力として十分な働きをした。

それでも、青木のメジャーリーグでのスタートは決して順調とは言えなかった。

2011年のオフにポスティングを申請し、ブルワーズが応札したが、青木に待っていたのは契約ではなく、トライアウト。球団は2005年、2010年と２度、日本球界で200安打以上を記録した青木の実力に懐疑的だったとも言える。トライアウトでは、グラウンドに向かって一礼する青木の姿が忘れられない。

ようやくのことでメジャー契約を結んだが、シーズンが始まってからは代打や守備要員としての起用が続く。４月のヒットはわずか７本。出番に恵まれなかった。それでも５月下旬から出番が増え始め、６月にはレギュラーとして定着、OPSも.800を超える時期があった。トライアウトの屈辱を完全に晴らした格好だった。

【移籍先でワールドシリーズの舞台へ】



ワールドシリーズ進出を決め、地元のファンに応える青木宣親 photo by Getty Images





２年間、ブルワーズでプレーしたあと、 2014年にはカンザスシティ・ロイヤルズに移籍。この年、青木はサンフランシスコ・ジャイアンツとのワールドシリーズの舞台にも立った。

ただし、本拠地で行なわれた第１戦、第２戦とノーヒット。当時、ナショナル・リーグは指名打者制が採用されていなかったため、相手の本拠地に移った第3戦から青木は先発を外された。この年のオフ、当時の心境を青木は話してくれた。

「悔しかったですよ。結果を残していれば、出番はあったと思うから。それでも、ワールドシリーズって最高の舞台なんだから、落ち込んでいても仕方がない。自分ができることに集中しようとは思っていました」

２勝３敗で迎えた第６戦、カンザスシティに戻ると、青木は２番ライトで先発に復帰。２回裏、一死満塁のチャンスで打席に入ると、相手先発のジェイク・ピービーの７球目をレフトへのタイムリーヒット。塁上で笑顔がこぼれた。ようやく、青木がワールドシリーズで仕事をした瞬間だった。

「あの時は、うれしかったし、ホッとしたね。やっと、チームに貢献できたって。この試合に勝って３勝３敗のタイ。ワールドシリーズ第７戦の舞台は、そりゃもう特別な緊張感がありました」

この試合、ジャイアンツが４回表に３対２と勝ち越すと、そのまま逃げきった。ロイヤルズはあと一歩、及ばなかった。

「悔しいよね。勝てるチャンスがあったのに、それをモノにできなかった。自分もこの大切な試合でヒットを打てなかったのは悔しかった」

続く2015年はワールドシリーズで戦ったジャイアンツへと移籍。アメリカで４シーズン目を迎え、青木の打撃は熟練の域に到達していた。６月11日には打率.336にまで上昇し、首位打者も狙える勢いだった。

しかし、８月９日のシカゴ・カブス戦で相手エースのジェイク・アリエッタから頭部に死球を受けて退場。もしも、この出来事がなければ3割をキープしてシーズンを終えることができたかもしれない。この打席のことを、ヤクルトで引退間近になった時に話してくれたことがあった。

「アリエッタとか、踏み込まないと絶対に打てない。だから、あの時も打ちにいったら内角をえぐるような球が来て、避けきれなかった」

2016年はシアトル・マリナーズでプレーし、打率.283と堅調な数字を残す。続く2017年はヒューストン・アストロズ、トロント・ブルージェイズ、ニューヨーク・メッツと、３球団のユニフォームを着て、2018年からは東京ヤクルトへ戻ることを決断する。

メジャーリーグでは６年間プレーし、通算打率.285をマークしたのは、青木の打撃技術の高さを示している。日本の安打製造機は、アメリカでも実力を証明したのである。

そしてスワローズに戻ってきてからも、アメリカでの知見を後輩たちに伝えてきた。青木の薫陶を受けたひとりに、2026年からシカゴ・ホワイトソックスに移籍する村上宗隆がいる。

６年間で堅実な成績を残した青木。彼の言葉は、次の世代へと受け継がれているのが、なんともうれしいではないか。

【Profile】あおき・のりちか／1982年１月５日生まれ、宮崎出身。日向高（宮崎）―早稲田大。2003年NPBドラフト４巡目指名でヤクルトに入団。

●NPB所属歴（15年）：ヤクルト（2004〜11、18〜24）

●NPB通算成績：1724試合出場／打率.313／1956安打／145本塁打／667打点／177盗塁／出塁率.392／長打率.445

●MLB所属歴（６年）：ミルウォーキー・ブルワーズ（2012〜13／ナ）―カンザスシティ・ロイヤルズ （2014／ア）―サンフランシスコ・ジャイアンツ（2015／ナ）―シアトル・マリナーズ（2016／ア）―ヒューストン・アストロズ（2017）―トロント・ブルージェイズ（2017）―ニューヨーク・メッツ（2017） ＊ア＝アメリカン・リーグ、ナ＝ナショナル・リーグ

●MLB通算成績：レギュラーシーズン＝759試合出場／打率.285／774安打／33本塁打／219打点／98盗塁／出塁率.350／長打率.387

●主なMLBタイトル＆偉業歴：ワールドシリーズ出場（2014）

●日本代表歴：2006年WBC（優勝）、2008年北京五輪（４位）、2009年WBC（優勝）、2017年WBC（準々決勝敗退）