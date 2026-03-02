中日が球団公式で大谷のフリー打撃見学動画を公開

プロのユニホームを着た“野球少年”のようだった。中日は2月27、28日に、野球日本代表「侍ジャパン」との強化試合に臨んだ。試合前には侍ジャパンの大谷翔平投手（ドジャース）のフリー打撃“見学”に夢中。中日が球団公式YouTubeで、興奮する選手の様子を配信すると「この企画、期待してたよ」とファンも喜んでいた。

大谷は28日のフリー打撃では25スイングで9本の柵越え。5階席へ特大弾を放つなど、豪快アーチを量産した。中日の選手はベンチ前に“総出”で、大谷の本塁打ショーを満喫していた。

中日は公式YouTubeで選手らの様子を紹介。「えぐい、これ」「いったいったいった」「こんな簡単に入るもんなの？」「どこいった？」などと声をあげ、野球少年に戻って楽しむ姿を公開した。

これにはファンも「憧れすぎだろ」「待ってました」「この企画期待してたよ」「花火大会見てる人達みたい」「試合結果よりも楽しみにしていた」「細川がこのリアクションやもんなぁー」「中日が世界に誇る無形文化財」「大谷翔平選手が写ってなくても『大谷翔平の凄さ』がわかる動画ですね！」「風物詩になってきた」と即反応していた。

中日と大谷のフリー打撃といえば、2023年の強化試合でも同様の光景が展開。当時の映像は驚異の790万回再生となっている。果たして3年ぶりの新たな映像は、どれだけ“数字”を集めるだろうか。（Full-Count編集部）