「患者にがん告知はしない」日本の悪習が消えた理由

前編記事『がん告知の「不安」とサヨナラ…心を癒やす「精神腫瘍科」とは』より続く

かつての日本の「悪習」

さらに精神腫瘍医が診るのは、がん患者本人だけに限らない。その家族や時には遺族も、ケアを求めて秋月氏のもとを訪れるという。

「大切な人が亡くなって心理的に大きな喪失感を抱くことを、『死別後悲嘆（グリーフ）』といいます。これも人間として当然の反応ですし、うつ病を合併しない場合はクスリで解決できるものでもないため、精神科では診てもらえないこともある。カウンセリングを通じて悲しみと向き合い、少しずつ現実を受け入れられるよう支援しています」

かつて日本では、がんとわかっても代わりの病名を告げるか、あるいは家族だけに告知することが多かった。まだがんの寛解が難しかった時代ゆえに、「告知すれば患者がショックで自殺するのではないか」と、医師たちが本気で考えていたからだ。実際に今でもがん患者の1〜2割はうつ状態を経験しており、診断された直後は自殺のリスクも高まることがわかっている。

しかしだからといって、本人に病名を告げないのは、医療倫理に照らし合わせても不公正だろう。そこで正しく告知したうえで、傷ついた患者のメンタルをケアするために、'90年代から精神腫瘍科という専門領域が整備されていったのだ。

1人で抱え込んではいけない

前ページのリストでは、「精神腫瘍科」という独立した診療科を備えている病院をはじめ、この分野に手厚い医療機関をピックアップした。秋月氏によれば、近年はこれら以外の身近な病院でも診てもらえることが多いという。

「がん患者の痛みを和らげ、QOLを高める緩和ケアの領域において、日本は海外に比べて後発でした。しかしだからこそ、体だけではなく精神面での問題に対応できる体制を一から構築できた。日本人の2人に1人ががんになる時代なので、まだまだ不十分とはいえ、実は比較的手厚いんです。

全国に約400ある『がん診療連携拠点病院』には、精神症状に対応する医師がいなければならないと定められています。たとえ精神腫瘍科という看板を掲げていなくとも、その分野で活躍していて、相談に乗ってくれる医師がいるはずです。

がんになって不安を覚えるのは、ごく当たり前のこと。決して一人で立ち向かおうとせず、気軽に精神腫瘍医に相談してください」

たとえ体からがんを追い出せたとしても、心がボロボロになってしまっては元も子もない。ちょっとした悩みでも気兼ねせず、その道の専門家の力を頼ってみよう。

「週刊現代」2026年3月2日号より

【もっと読む】「正当な残業命令」にも従わない"残業キャンセル界隈"23歳新入社員を黙らせた、上司の「覚悟の言葉」

【もっと読む】「正当な残業命令」にも従わない”残業キャンセル界隈”23歳新入社員を黙らせた、上司の「覚悟の言葉」