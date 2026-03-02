「末期癌の無防備な女将」になりすまして…地面師たちが積水ハウスから”55億円”を騙し取れたワケ

2024年にNetflixで配信された『地面師たち』の「その後」をご存知だろうか。主人公のモデルとなった積水ハウス事件の主犯格・カミンスカス操が筆者と交わした手紙には、ドラマよりも遥かに恐ろしい詐欺師同士の生き残りをかけた戦いが綴られていた。「俺も地面師たちにダマされた！」「首謀者は別にいる！」と獄中で叫ぶ男が語る、地面師事件の真実とは。『地面師vs.地面師 詐欺師たちの騙し合い』より一部抜粋・再編集してお届けする。

「積水ハウス地面師詐欺事件」の概略

カミンスカス操の手紙を再読し、とりわけ先の〈事件構図〉と記したメモ書きが気になった。そこに書かれているエマイユの横澤弘人には、私自身も心当たりがあった。エマイユは拙著『地面師』のなかでも、カミンスカスを事件に引き込んだアパレル業者E社として紹介している。

だがその実、横澤の正体はつかめないままであった。カミンスカスの手紙には、まさに横澤が事件を主導した地面師グループと、なりすまし役の羽毛田正美をつなぐ存在と位置付けられ、事件解明の鍵を握っているかのように書かれている。がぜん興味がわいた。カミンスカスとの書簡のやりとりを紹介する前に、まずは事件の概略を説明する。

当時横行していた地面師詐欺のなかでも、積水ハウスのケースは飛び抜けてスケールが大きかった。事件が発覚したあとの2017年8月2日に積水ハウスが発表した「分譲マンション用地の購入に関する取引事故につきまして」というA4判一枚の簡単な事故報告書を見返すと、2000平米（およそ600坪）の土地取引総額が70億円と記されていた。

〈購入代金 70億円（支払済：63億円）〉

取引総額70億円のうち未払いが7億円あったということだ。

しかし、積水側はこの時点で詐欺に遭ったと発表していない。取引額としてそう書き、不動産登記ができなかったと書いているだけである。実情は63億円をニセ地主に支払い、なんとか7億5000万円分を取り戻したが、55億5000万円を騙し取られている。

積水ハウスは大和ハウス工業、住友林業とともに日本のハウスメーカー御三家の一角を占める大手デベロッパーだ。売上げは2024年1月期に3兆円を超え、25年1月期には4兆円を突破している。長らく日本の建設業界を率いた鹿島建設、大林組、清水建設、大成建設の四大建設会社の売り上げは2兆円前後にすぎない。積水ハウスは建設業界においていわゆるスーパーゼネコンをあっさり抜き去り、いまや大和ハウスとともに都市開発のガリバー企業として君臨している。

そんな巨大企業が、簡単に多額の不動産代金を騙し取られたのだから、誰もが首をひねったわけである。

事態は女将の入院から動き出す

地主になりすまして不動産を騙し取る地面師詐欺の横行は、昨今の旺盛な不動産需要が事件の背景にある。2020年の東京五輪を見据えた2010年代半ばから都内の地価が高騰し、日本の主要観光地は外国人のインバウンド旅行者で溢れてきた。おかげでホテルの建設ブームも衰えを知らない。地面師たちは今なお地価高騰の著しいそんな都会の不動産に狙いを定め、跳梁跋扈している。

事件の舞台となった旅館の海喜館は、JR山手線五反田駅から徒歩3分という好立地にあった。被害者となった地主の海老澤佐妃子は1944年7月に生まれている。両親が海喜館を経営していた五反田のこの地で育った。少女時代に父親が愛人をつくって出奔し、母一人の手で育てられたと地元でいわれていた。

そして佐妃子は母のきよが亡くなったあと、旅館の土地建物を相続して2代目女将となる。したがって周囲からは天涯孤独で、旅館の資産を相続する者もいないと思われてきた。もともと佐妃子は旅館の経営にあまり関心がなかったのかもしれない。母親が亡くなったあとしばらくは料理長が旅館に住んでいたが、海喜館はやがて老朽化してうらぶれ、料理長も辞めて営業しなくなる。

目ざとい不動産業者はこの一等地を買って再開発しよう、と入れ替わり立ち替わり、彼女のもとへ日参した。しかし佐妃子は頑として旅館を手放そうとしなかった。

そんな佐妃子は70歳を過ぎて病に見舞われた。胃の幽門前庭部に癌を患い、容態が悪化した2017年2月13日、東京・広尾の日本赤十字医療センターに入院する。そこは末期癌患者のケアー病棟で、当人はすでに死を覚悟して延命治療を断わっていたという。

必然的に海喜館には誰もいなくなり、近所でも女将を見かけなくなっていた。それは地面師たちにとって、好都合だったに違いない。事態はまさに彼女の入院したこの年の3月から動きだした。

不動産ブローカーと見分けがつかない

地面師といっても、一見しただけではマンションデベロッパーの営業マンや不動産ブローカーと見分けがつかない。というより、初めは地主と開発業者をつなぐ仲介役のブローカーとして登場するケースが少なくない。

実際、積水ハウスのケースでも、地面師グループは不動産ブローカーに交じり、海喜館の周囲に出没した。いっとき地面師たちとともに海喜館の取引にかかわってきた東京都内の不動産業者が打ち明ける。

「海喜館の詐欺で計画を立てたマイクと北田の2人に関しては、警視庁も彼らが当初から絡んでいたと睨んで捜査を進めてきましたが、他の多くの犯行グループのメンバーについてはなかなか把握できていませんでした」

内田マイクと北田文明の2人は業界にその名の知れ渡った大物地面師である。

