ALS告知から3年、呼吸困難になり気管切開した津久井教生が感じた「もうひとつの違和感」

みなさんは「介護をされる人」の本音を聞いたことはあるでしょうか。

ニャンちゅうの声を30年演じていた津久井教生さんが6年かけてつづった書籍『ALSと笑顔で生きる。〜声を失った声優の「工夫ファクトリー」〜』が4月27日に発売となります。

本書は2019年3月に大きく転んだことを機に「歩きにくい」ことに気づいた津久井さんが、同年9月にALS（筋萎縮性側索硬化症)を告知されてから今までを伝える一冊です。そこには「介護される側」の本音や工夫のやり方が盛りだくさんなのです。

ALSとは感覚があるままに体が動かなくなっていく難病です。津久井さんは最初は足が動かなくなり、翌年に手が動かなくなっていきました。しかし声は一切影響がなく、告知後もニャンちゅうをはじめとした声の仕事を続けていたのです。

そんな津久井さんが恐れていたのが、ALSの症状がのどの方に現れることでした。球麻痺といって、舌や呼吸器官から症状がでる方もいらっしゃり、そういう場合は呼吸困難に陥ることが多いため、気管切開の手術を早期にするか否かの決断を迫られるからです。気管切開とはのどに穴をあけて呼吸を確保するため、「ニャンちゅうの声」を出すのは難しいと言われていました。

しかしなんとそれから2022年10月まで、津久井さんの声はニャンちゅうを演じ続けることができました。現在は羽多野渉さんが引き継いでニャンちゅうを生きています。

書籍の発売を記念して、津久井さんが新たに視線入力で執筆した原稿をお届けする連載第68回では、2022年12月に呼吸困難となり、気管切開をしたときのエピソードをお伝えしています。

前編では51対49で気管切開をしない選択をしようと思っていた津久井さんが、気管切開を決めた経緯や、手術後に目覚めたところをお伝えしました。後編では「呼吸がしやすい」「痛くない」と驚いた津久井さんが抱いた「違和感」をお伝えします。

気管切開の「もう1つの違和感」とは?

そしてもう一つ、意識がはっきりしてくるほど感じて来た違和感がありました。

最初のうちは、確かに手術する直前に比べて呼吸が楽になったと感じていました。ところが楽になったと思っていた呼吸する事自体にどんどんと変な感覚が被さって来たのでした。自分のしている呼吸を意識すればするほど、その変な感覚が違和感として広がっていく感じでした。

それは、「今呼吸をしようとしている自分の他に、もう一人の誰かが呼吸している」という感覚です。それがどういうことなのかと言うと、「もう一人の誰か」とは呼吸器のことだったのです。その時の私は痰が絡み、呼吸筋も低下している上に右の肺が真っ白になるくらいの肺炎を起こしていました。当然ながら、そんな私にたいして呼吸器の設定は強制的に空気を送りこむようになっていたのです。

意識を取り戻して通常の自分の呼吸に戻ろうとしている私と、設定されている呼吸を続けようとしている呼吸器が合わなくてぶつかりあってしまったのです。これが違和感の原因でした。私がしたいと思っている呼吸のリズムと呼吸器のリズムが違うと、確かに息はしているのですが、なぁんか微妙〜に気持ちが悪いのです。呼吸器のおかげで楽になっていることはわかっていても、できれば解消したい違和感なのでした。

呼吸器は設定で、「一分間に何回」というふうに、呼吸回数とその時に送りこむ空気の量が決まっています。そうなのです、ファジーではないのです。決まったリズムで呼吸を喉の穴から送りこんでくるのです。自分の呼吸のリズムなんて考えたことなんかなかった私にとっては、自分が呼吸していて吐こうとした時に空気が入ってくる感覚があると「えっ？」という感じになってしまうのでした。

残念ながら、集中治療室にいる間は呼吸器が優先のようでした。肺炎も含めた手術後の治療をしていたので、呼吸器の設定に身を任せるのが得策だと思いました。設定も私の状況に合わせて変えてくれたようでもあります。何よりもこれから呼吸器にお世話になる事はわかっていましたし、仲良くなって、呼吸器がどんなやつなのかを知りたい好奇心が勝っていたのだと思います。

本格的に気管切開後のスタートです。

一番の問題とされていた肺炎が落ち着いて来たので一般病棟に移りました。そして、ここから本格的に気管切開をして呼吸器を装着した人の生活がスタートしました。普通の計画的な気管切開の手術と違って、ALSが進行して呼吸困難になるところまでいき、おまけに誤嚥性の肺炎まで起こしていた状態での緊急手術をしてからのスタートです。まずは体力の回復が優先になりました。

体が落ち着くのと平行して、呼吸器に慣れることが目標になりました。もう少し早く気管切開をしていれば、呼吸器を外してみるトレーニングもすぐに開始出来たのですが、残念ながらそれはかないませんでした。集中治療室で耳鼻咽喉科の執刀医の先生が呼吸の状態を調べてくれていたのですが、その時の私は呼吸器は外せないと判断されたようなのです。

呼吸器が外せれば、喉に装着しているカニューレという医療器具も、特別な音声カニューレという器具を試す事ができたのです。「音声カニューレ」とは、器具を操作することにより、上部の声帯がある部分に気道をつないで喋ることが可能になるものです。残念ながら基本的に呼吸器を長時間外すことが可能でないと使用は難しいのでした。肺炎という想定外の病気で、チャンスを阻まれてしまいました。

声が出せる可能性もあって普通の気管切開をしたのに誤算でもありました。気管切開にはもう一つ「分離手術」と言うのがあります。声帯の部分で気道を縫って完全に食道と分離するのです。こうすれば誤嚥を防ぐことができるのです。そのかわりに声帯を縫いつけますから、声は完全に失われる事になるのです。この手術の選択も私にとっては悩ましいものでありました。

私は当時の少ない知識ではありましたが、分離手術のほうが誤嚥も防ぐ事ができて良いのではないかと思っていました。普通でも分離手術でも、声を失うことには変わりがありません。だとしたら後々を考えたのです。でも分離手術は再度する事が出来ると言う事で、音声が出せると言う可能性にかけてみたのです。確かに母音はダメでしたが、わずかながら音声は残りました。

入院期間でやれるだけやらねばならないのでした。

主治医のM先生からは「体のこともありますし、ゆとりを持ってやりましょう。そうですね、3ヵ月くらいはかかると思います。」と言われました。私は「えっ、3ヵ月?長いな！」と思いました。しかしM先生は「退院して、そのまま自宅介護の生活に入りますから、全て自宅で出来る状態に津久井さんと介護の皆さんがなっていないといけないのです」と言いました。

なるほど、おっしゃる通りです。そこからは地道に自分の状態を理解しつつ、より介護を受ける事を意識したリハビリテーションの始まりです。そんな感じで、12月9日に気管切開の手術を受けた私は呼吸器を基本的に装着して暮らしていくことになりました。手術後の私に一体何が出来るのだろうか？そして何を工夫すればいいのか? の模索がずっと続いていくことになるのでした。

連載を断念していたけれど…

ここまで書いて振り返ってみると、やはりこの時の緊急手術と長期入院のダメージは大きかったです。あれだけ余裕をもってこなしていたパソコンの割りばし入力も、退院後にチャレンジしましたが、やれる時間が激減していました。なかなか文章を書くことが出来ずに、ALSの進行とともに断念することになりました。それでもFRaU編集部さんが、62回から67回の連載を私の発信しているYouTubeなどをまとめて掲載してくださいました。

本当にありがたかったです。そしていつか必ず復活して、また自分のことを書いて発信していきたいと思う原動力になりました。しっかりとALSに罹患して気管切開をして、胃瘻も装着して生きる選択をした自分を観察していこうと思いました。長文を書くことが難しい期間は自分が貴重な体験をしている時間だととらえることにしました。他のALSに罹患している方たちの発信も勉強させていただきました。

「ALSは罹患者の数だけ症状がある」と言われています。確かにそう感じることが、他のALSに罹患している方たちの発信に触れると感じます。でも「あれっ、これって似てるよね」っていうことも結構あるのです。今、「視線入力」という方法で、少し文章が書けるようになりました。自分ペースになると思いますが、自分のことを発信していきたいと思っています。「私の場合」になってしまいますが、少しでもALSのことを知っていただけたら嬉しいです。

ALSに罹患して3年で呼吸困難になっていた…声優・津久井教生が「目で書いた」気管切開をした直後の自分