現役医者が後悔する【父の死】--「人」として命に向き合うということはどういうことか

AIの登場により、「病院の診察室にいる白衣のお医者さん」のイメージは、いまからの10年で大きく変わる。

その激変の時代に医師になるとはどういうことか。

医師であり、医療未来学者でもある著者が、これから医師になろうとする娘、そして医学部を目指す若い人たちへ向けて語る、医師の仕事のリアルとキャリア、そして「未来の医師の姿」とは。『医療未来学者の父が 医師になる娘へ語る これからの医の世界』より気になる章をピックアップしてご紹介します。

医師になる前に、人として何を経験するか

僕自身は、高校生の頃に進路を選択する際、周りに医師の知り合いがいなかったこともあり、医学部への進学を考えたことはありませんでした。偉大なる先輩・手筭治虫の母校で学び、あなたと同じように『ブラック・ジャック』は読んでいたけれど、医師を自分の職業として考えた記憶はない。それよりも、好きな数学を大学で学ぶ日々を夢見る高校生でした。

ところが、人生は予想もしない方向に転がっていきました。東大の理科一類に進学した後、進路変更を決意して、理科三類を再受験して医学部に入り直してからの6年間は、甘ったるい青春時代でした。教室やテニスコートで、あるいはお酒の席や雀荘で、無節操に時を浪費していました。でも、その時期は、人生の財産になる多くの仲間と語り合い、笑い合った、かけがえのない日々でもあります。

しかし、医学部の授業には多くの基本的なことを学べる一方、失望した点も多々ありました。医学部以外の友人、たとえば情報科学や物理学、生物学、薬学などの研究をしている友人が、日々「最先端の知的興奮」を味わっていることが心底羨ましかった。半年以上かかる大がかりな実験やコンピューターのプログラミングに取り組んでいる友人からは、充実した研究生活の様子が伝わってきた。同時に、自分が受けている医学部の授業が、色褪せて見えてきてしまった。

実際には、医学部生の中にも自ら研究室の門戸を叩き、最先端の研究に携わった同期が何人もいた。当時の僕にはその世界が見えていなかっただけかもしれません。自分はといえば、医学部の授業を受けながら、医学部の先輩のTさんやOさんが作った会社でプログラミングのアルバイトを始めたのです。それが面白すぎて大学の授業よりも熱中し、のめり込んでしまった。時代はちょうどNECの第二世代のパソコン「PC‐9801」が登場したばかりだった。

理科三類の学生だと言えば、家庭教師の口がたくさん見つかります。そこで、1年生の夏休み、家庭教師を六軒だか掛け持ちして1ヵ月に100万円稼ぎ、「PC‐9801」のパソコンをフルシステムで買いました。家庭教師を詰め込みすぎて、数学を教えながら寝てしまったこともありました。生徒のK君ごめん。でも、PCを手に入れた、あのときのワクワク感は今でも覚えています。さっそくPCを駆使し、物理学科を出て東大医学部に再入学していたO先輩と、医師専用の、今でいうSNSのようなシステムを開発しました。

今から40年も前のことですが、インターネットもない時代に、電話の受話器を機械にセットして通信するという、現代のXと同じようなチャットシステムを開発したのです。画面に出てくる文字数も限られ、通信が途中で途切れることもあったけれど、一年間、その開発のために会社に寝泊まりするような生活を続けました。会社のオフィスは東大の正門前にあったので、東大が見える場所には来るけど、学部には顔を出さない日々を一年ほど続けました。よくそれで卒業できたものだけど。令和の時代の真面目な（普通の）医学部生にとっては、耳を疑うような話かもしれません。でもあの経験は、結果的に僕の人生の方向性を決めました。プログラミングに寝食を忘れてのめり込んだおかげで、将来、コンピューターが世の中を劇的に変えることを確信したのです。

それでも当時の僕は、まずは臨床医として医療現場で働こうと考えていました。それがまともな人の歩むべき道、だと思っていた。人生の選択肢としても、いったん医学部に転部したからには、まず医師にはならなきゃいけない。医師になったうえで、自分に何ができるのか限界までチャレンジしてみようと漠然と思っていたからです。中途半端に終わらせれば、一生後悔するだろうとも感じていました。

ただ、自分の適性や興味が、次第に「情報」というキーワードに集約されていることを感じてもいました。放射線科を選んだのも、情報、特にその特殊で膨大な形態である「画像」を主体的にもっとも手軽に扱える点に魅力を感じたから（本来、画像情報は患者さんに帰属するのですが、昭和のその頃はそういう考えはまだ浸透していませんでした）。医学の情報の中でも、さまざまな診療科から撮影を依頼される放射線科で扱う画像データは、最重要なものの一つであると考えていたからです。

専門医の資格を取るには最低五年間の臨床経験が必要ですから、6年間はそれなりにちゃんと働き、専門医の資格も取りました。しかし僕自身は、放射線科医として来る日も来る日も患者さんの画像を見るだけの日々に、その6年間ですっかり飽きてしまったのです。

そこで、その後の10年間は、コンピューターをどう使うかを研究する日々。いわゆる、医療情報学の仕事をしていました。ポストは東大病院や派遣された埼玉医科大学（埼玉県川越市にある同大学総合医療センター）の放射線科だけど、臨床医としての業務はほとんどないようにしてもらい、たまに呼ばれて造影剤や核医学検査の注射をするとき以外は、白衣がどこにあるかもわからないような特殊な医師生活を送っていました。こうした経験は、一見すると医師の仕事とは関係ないように思えるかもしれません。でもすべてが僕の血となり、肉となって、今の仕事に繋がっているのです。

あなたも、学生時代からさまざまなことに興味を持ち、好きなこと、やりたいことに臆せず挑戦してほしい。部活動で先輩後輩の縦の繋がりを経験し、仲間と共に喜びや苦しみを分かち合うこともあるでしょう。友人との深夜に及ぶ語らいの中で、お互いの考え方や価値観の違いを議論したり、人生観を共有したりするのも楽しいものです。アルバイトで医学以外の世界を経験するのも、多くの学びがあるはずです。

もちろん、目標達成のために一日中勉強した経験、実習で初めて患者さんと向き合ったときの緊張感、解剖実習で感じた畏怖の念。これらの共通体験を通じて育まれる仲間との絆も、将来の医師としての人間性を豊かにする土壌となります。一人の人間として、好奇心の赴くまま経験したことは、すべて医師としての自分を形づくっていくのです。

人の命に向き合うということ

医師の仕事に課せられた「人の命を救う」ことの重み。それに伴う、想像を絶するほど大きな責任。医師の仕事は時に「ダイレクトに人の生死を決める行為」となります。その緊張感は、その現実を経験したことのない人の想像をはるかに超えると思う。

僕の医師人生にもっとも深く刻まれた「命」との向き合いは、父親（あなたにとってはおじいちゃん）の手術と、その死です。職業的な経験ではないのか、と思うかもしれない。

でも、そうではないのです。医師という職業は、普通だとプライベートであるはずの時間にも仕事が切れ目なくあらゆる形で入ってきます。最近でも、臨床医をやっていない僕に、ひっきりなしに相談の電話やメッセージがやってきます。ですからこの話も、医師として、自分の父親の生と死に対峙した話だと思ってください。

父は70歳で狭心症の手術を受けました。当時の僕は医学部を卒業してから9年目、一人前になりかけの医師として自信に満ちあふれていた時代です。でもそれは後で振り返ると、単なる見せかけの自信だったのですが。

重度の狭心症によって父は、好きな庭いじりもままならず、坂道さえつらいほど体調を崩していました。もともとラグビーをやっていた熱血教師だった父が、思うように動けない日々を歯がゆく思っている。その心の痛みが、息子である僕には手に取るようにわかりました。

担当医は、内服治療をしながらすぐれない体調と付き合っていく緩やかな経過観察を勧めました。でも僕は、父に以前のように自由に動けるようになってほしかった。若いときは小柄な体格にめげずにラグビーに青春を懸け、教師としても部活のラグビーや生徒指導に熱血指導を極めていた人でした。高校のテニス部で、さほどきつくない練習に音を上げていた息子に「しゃーない奴やなぁ」と見守るような視線を送ってきた父。そういう父に元気を取り戻してほしかった。そして、傍らにいる母を喜ばせたかった。

そこで、駆け出しの医師として持っているわずかな伝手を頼り、手術をしてくれる医師を見つけ出しました。父も、僕の助言を信じてくれて、その医師が執刀する関東の病院で受けた手術は無事に成功。すっかり安心した僕は、その日のうちに自分の職場である東大病院へ戻ったのです。

ところが父は翌々日に、急性腸閉塞の合併症を起こしてしまいます。緊急再手術。職場で検査を実施していた最中に連絡を受けた僕は、あっけにとられながら東海道線に揺られて病院につきました。母はぽつんと手術室の外にいました。絶望的な内容の病状説明を受けた後、「もし、うまくいっても人工肛門をつけることになるかもしれない」。そう医師から説明を受けたとき、隣にいた母は、「お父さん、ほんましようがないやね。でも、面倒見てあげようかね」と僕に言ってきた。

でも、本当にしようがないのは、僕のほうでした。それは明らかでした。父は、その翌朝に、還らぬ人となりました。

あれから30年近く経った今も、父の病状や体力、一生というものを慎重に考えるべきだったという後悔が、定期的に僕の胸を締めつけます。実際、死の数週間後、母が見つけた父の遺品の手紙には、震える文字でこう書かれていました。手術の前日、新幹線に乗る前に書いたものでした。

「息子であるお前を信じて受ける手術だから、何があっても気にしなくていい」

この一行が、僕の医師人生を根底から変えました。医師として人の一生に関わることの重み。自責の念を背負いながら、命に向き合い続けなければならない使命。自分がやっていることが本当に正しいのか？ 常に自問自答する原点となったできごとでした。

「医師は命と向き合う仕事。人の死は怖くないの？」

以前、医学専門課程に進み、患者さんと接し始めたあなたにこう尋ねたら、こんな返事をしてくれました。

「将来、自分がそのような立場に置かれたら、まったく怖くないとは断言できないよ。でも、今までの医療の進歩の裏には、数多くの失敗がある。その失敗には、患者さんの死が必ずといっていいほど関わっている。そう考えると、死が怖いという理由で、目の前の患者さんの命と向き合うことをやめてはいけないと思うんだよね」

これは、本当にその通り。医学生や若い医師で、同じように考えている人は多いでしょう。初めて自分が担当する患者さんが亡くなったときの、衝撃と悲しみ。毎日のように人が亡くなっていく現場にいれば、感情が凍りつくこともある。

それでも、人の死を繰り返し経験しているうちに、だんだんと胆力のようなものがついてくるようになります。そうならなければ、この仕事は続きません。精神的に持たなくなっていちいち自分が壊れていたら、人の命なんて救えなくなるから。

だから、患者さんが亡くなることに動じなくなるように、感情が変化してしまったとしても、それは自分の心を守っている証拠。冷たい人間だというようなことじゃ、もちろんありません。

逆に、何度人の死を経験しても、「患者さんが亡くなるたびに、やっぱり深く悩む」という医師の声も聞きます。その気持ちももちろんよくわかります。自分の能力の限界に直面し、「もっと何かできたのではないか？」「別の治療法のほうが良かったのではないか？」と悔いが残る。そのような日々が、一個の人間を医師として成長させます。

患者さんの「死」に直面したとき、どう悩み、どう乗り越えるか。そのときこそ医師として、人間としての真価が問われる瞬間です。悩みが深すぎれば、医師として潰れてしまう可能性もある。だから、ある意味「向き合いすぎない」ことも、長く医師を続ける上では必要です。引きずったらダメ。前向きに「慣れ」ていかなくちゃいけない。人間として、医師としての「強さ」。「鈍感力」と言ってもいいかもしれません。仮に精神的に強くなくても、合理的に割り切ることはできます。

医師にとって「人の死」は永遠のテーマであり、唯一無二の答えなどありません。だからこそ、常に謙虚な気持ちで患者さんと向き合ってほしい。そして、たとえ胸が張り裂けるような経験をしても、それを受け止めて成長し続けられる医師になってください。その痛みだけが、あなたを本物の医師にするのです。

【続きはこちら】医療未来学者が語るこれからの医療。医師はどのように「AI」と協働するべきか