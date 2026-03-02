2月23日、天皇陛下が66歳の誕生日を迎えられた。皇居で行われた一般参賀では、天皇皇后両陛下、長女の愛子さま、秋篠宮ご一家が宮殿のベランダに並ばれ、参賀者にお手振りをされた。今年は約2万7000人の参賀者が訪れたという。

【写真を見る】愛子さまが着用されていたリボン付きのカチューシャ、パールのブローチ、雅子さまの光沢あるシルクのローブモンタント

この日、皇后雅子さまと愛子さまは揃ってレモンイエローのローブモンタントをお召しに。そのリンクコーデが注目を集めている。ファッション編集者の軍地彩弓氏が語る。

「イエローは、雅子さまがよくお召しになる"幸せ"の色。幸福や希望を意味する色です。今回は、光沢あるシルクの地紋が美しい一着でした。

そして、愛子さまのレモンイエロードレスは2025年1月の『歌会始の議』でもお召しだった一着です。袖口と胸元から襟元までフリルがあしらわれた優美なデザイン。モアレ模様（不規則な波模様）のシルク地で仕立てられ、とても気品があるドレスです」

今回、愛子さまがお召しになったドレスは、昨年1月の「歌会始の儀」で披露された際、SNS上で〈雅子さまから譲り受けたものではないか？〉と話題になった。

「2019年、上皇ご夫妻の『結婚60周年の祝賀行事』の際に雅子さまがご着用されていたドレスとそっくりです。愛子さまに合わせてリメイクされたのではないでしょうか」

2025年「歌会始」とは違うブローチをつけて…

コーディネートにも注目が集まっている。同じ1着でも、雅子さまがお召しになった時、前回「歌会始の儀」でお召しになった時、今回とでそれぞれアレンジが異なる。前出・軍地氏が続ける。

「以前、雅子さまがご着用だった時のヘッドドレスは、プリム（つば）がないトーク帽をお召しでした。今回の愛子さまは同素材でぷっくりとしたボリューム感あるカチューシャをお合わせに。サイドにはリボンをあしらっており、20代の愛子さまにとてもお似合いでした。

アクセサリーにも注目です。お二人ともパールの一連ネックレスとパールのイヤリングをお合わせでしたが、愛子さまはパールのブローチで上手に変化をつけていらっしゃいます。昨年の『歌会始の儀』と今回では違うデザインのパールブローチが光っておりました」

雅子さまは、サステナブルファッションを大切にされることでも知られている。2024年には、雅子さまが2002年の公務でお持ちになった白いバッグが、22年の時を経て、愛子さま初の単独公務で披露されたことが話題となった。

「いまファッション業界ではサステナブルファッションが話題になっています。このように親から子へ、長くいい服を受け継いでいくことが"ロングライフファッション"として注目されているのです。

お直しをしたり、上手に丁寧に服を扱っていくこと。こういったことを天皇家の皆さまはお言葉にしなくても、公式の場所でお示しいただいているようです。親から子へ受け継ぐ"お下がりファッション"、とても素敵ですね」

雅子さまの思いとともに受け継がれた"幸せイエロー"のドレスで、愛子さまは父・天皇陛下を祝われた──。