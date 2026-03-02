ギロチンや絞首台、「石川五右衛門を茹でた釜」を展示…戦前に開かれた衝撃の「犯罪防止展覧会」を知っていますか

「驚異の陳列室」を標榜し、写真集や画集、書籍をはじめ、5000点を超える奇書・珍品が眠る、大分県・別府の古書店「書肆ゲンシシャ」。店主・藤井慎二さんがひとつひとつ蒐集してきたコレクションは、静かに棚の中で時を待っています。今回も「司法保護犯罪防止展覧会」をテーマに、藤井さんが蔵書のなかから特に選りすぐった幾冊をご紹介いただきます。まだ見ぬ言葉の世界へ。どうぞ、お手に取ってご覧ください。

ギロチンと絞首台が展示

――今回は「司法保護犯罪防止展覧会」の記念絵葉書を紹介する回の後編です。前編【戦前に開催された「犯罪防止展覧会」の驚きの光景…死刑に使用された刀、人間の脳みそなどが並んだ】では、防犯をテーマにした、謎の多い戦前の展覧会で展示されていた、脳みそのホルマリン漬けや、江戸時代の首切り役人・山田浅右衛門の刀などの写真絵葉書をご紹介いただきました。

藤井慎二（以下、藤井） さっそくですが、ギロチンの絵葉書をご覧ください。こちらは当時の司法省刑事局の出品のようです。

――日本にギロチンがあったんですか？

藤井 日本では実際にギロチンが使用されたことはありませんが……。絵葉書に手書きの紹介文があるんですが、ちょっと文字が不鮮明でよく読めませんね。日本国内では、明治大学博物館の刑事部門で、ギロチンが今も展示されています。

――輸入品ではなく、日本製なんですか？

藤井 どうなのでしょう？ 明治大学にて展示されているギロチンは日本製のようです。

――「とりあえず一回作ってみよう」みたいなノリだったんでしょうか（笑）。

藤井 処刑道具としては、絞首刑に使う柱も展示されており、その様子を写した絵葉書も残っています。こちらは「明治大学の出品」と書かれています。この絞首刑の器具は、現在も明治大学博物館の刑事部門で展示されているようです。ほかにも、罪人を護送するための籠や、捕縛時の縄の縛り方を解説する人形なども明治大学から出品されていたようです。

――明治大学は戦前からそういうものばかりを集めていたんですね。

藤井 明治大学博物館の刑事部門の前身となった刑事博物館の図録も持っていますが、同館の歴史はかなり古く、法律を学ぶうえで実物実見による教育を行うため、拷問・処刑具などの資料を収集し、展示しているそうです。

本物…？ 「石川五右衛門を釜茹でにした釜」

藤井 最後にご紹介するのは、「石川五右衛門を釜茹でにした」とされる釜の展示です。

――あの有名な盗賊・石川五右衛門を……。本当なんですかね（笑）。

藤井 真偽はともかく、そういういわれのある釜がこの展覧会で展示されていたということです。法務省の資料によると、奈良の監獄に打ち捨てられていたものを発見したそうで、戦前は刑務協会が保管し、実物や写真が各地の展覧会に出品され、人気を博したとのことです。ただし、戦時中に行方不明となったようで、「真贋は今となっては検証できません」とのことです。

――空襲で焼失したのか、それとも鉄資源として徴発された可能性もありそうですね。今回のように、ほかの文献や資料がまったく残っていないのに、絵葉書だけが残っている例はあるのですか？

藤井 うちにある絵葉書で言えば、明治天皇崩御の際に、文字を甲羅に書いた亀を海に流したという、小笠原諸島での出来事を写した写真絵葉書があります。ただ、こうした行為が本当に行われたという記録は、その絵葉書以外には見当たりません。

――甲羅に文字が書かれた亀の写真が絵葉書になっているのですか？

藤井 そうなんです。詳細は不明ですが、そういった絵葉書が現存することは確かです。

――当時の人が記録として残していない出来事が、絵葉書というかたちで秘かに残っているというのは、ちょっとロマンがありますね。引き出しの奥などにしまわれて、奇跡的に1枚だけ残っていたというパターンもありそうです。

藤井 昔は、絵葉書を専門に販売する店があるくらい、絵葉書文化が盛んで、今よりもずっと多種多様な絵葉書が刷られていました。当時、ヨーロッパで作られた絵葉書の中には、中国での処刑の様子を写真に収めたものもあります。

絵葉書は「情報伝達の手段」だった

――ところで、この展覧会の絵葉書は、いくらくらいで購入されたんですか？

藤井 2セット持っていますが、1セット4枚で1万円ほどでした。人気の絵葉書だと、オークションなどで、1枚で数万円するものもあります。

――今は観光地やイベントの記念品というイメージが強いですが、昔はもっと「情報伝達の手段」という役割もあったんですね。

藤井 そうですね。ただ、うちが好んで集めているような一風変わった絵葉書は、当時から全体の中では少数派で、主流はやはり観光地の風景を写したものだったようです。戦前から観光地として栄えていた別府の絵葉書もたくさん残っています。

――今回のような展覧会の絵葉書は、誰がどんな気持ちで買っていたんでしょうね。

藤井 想像するしかありませんが、基本的には展覧会を訪れた人が、記念として購入していたものだと思います。

――主催者側が撮影・頒布していたということですね。

藤井 はい。発行元は「東京保護事業連合会」です。そもそも、今では各地の寺院などに足を運ばないと見られないような品々が、東京の展覧会に一堂に会していたということ自体が、とても興味深いです。特に、前編で紹介した山田浅右衛門の刀や、石川五右衛門を釜茹でにした釜の絵葉書は、うちのお客様にも強いインパクトを与えているようです。

――そういった意味でも、一部のコレクターの間で取引されている絵葉書や写真をインターネット上にアーカイブしていく意義は大きいかもしれませんね。

