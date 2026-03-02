今日3月2日は、低気圧や前線の影響で、九州は雨が降り、九州南部では激しい雷雨に注意が必要です。夕方以降は西日本の広い範囲で雨が降り、夜は東海や関東でも雨の降り出す所がありそうです。東北は晴れますが、北海道は夜に雪が降るでしょう。

西から雨の範囲が広がる 九州南部は雷を伴って激しく降る所も

今日2日(月)は、低気圧や前線が西から近づく見込みです。



九州は朝から雨の降る所が多く、九州南部では、局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、短時間の強い雨にご注意ください。





四国や中国地方、近畿は夕方から雨が降り出すでしょう。夜の帰宅時間帯は、雨脚の強まる所がありそうです。お出かけの際は、雨具をお持ちください。東海や関東は雲が広がり、夜遅くには沿岸部を中心に雨の降る所があるでしょう。日中はスギ花粉が大量に飛散するので、外出の際は、マスクや眼鏡などで万全な対策が必要です。北陸は雲が広がりやすいですが、東北は晴れる見込みです。北海道は、日中は日差しが出ますが、夜は日本海側やオホーツク海側を中心に雪の降る所があるでしょう。

九州や関東は昨日(1日)より気温ダウン

最高気温は、平年並みか平年より高い所が多いでしょう。積雪の多い所では、雪崩にご注意ください。



九州や中国地方、関東は昨日(1日)より低く、福岡と東京都心は13℃の予想です。昨日(1日)より暖かい服装でお出かけください。仙台は12℃の予想で、3月下旬並みの暖かさとなりそうです。昼間は日差しのもとで、過ごしやすい陽気でしょう。