都市全体が発電所に…注目の国策「ペロブスカイト太陽電池」関連銘柄4選、気になる「本命企業の名前」

「ペロブスカイト太陽電池」はゲームチェンジャー

何回かに分けて日本の製造業にフォーカスを当てる3回目は次世代太陽電池として世界的に注目されている「ペロブスカイト太陽電池」銘柄です。

ペロブスカイトとは、ABX₃という化学式で表される特定の結晶構造の総称です。代表的な材料は、有機アンモニウム（A）、鉛（B）、ヨウ素（X）などです。この材料は光を非常に効率よく吸収できる特性を持ち、太陽電池の光吸収層として使われます。

その特徴は、「薄い・軽い・曲がる」です。

現在主流の太陽電池は結晶シリコンが主材料です。これは1平方メートルあたり、10〜20kgとかなり重く、厚く、硬いです。ペロブスカイト太陽電池はフィルム状で重量は1/10以下、厚さは1/20程度、しかも曲げても発電できます。よって、「重いから無理」「形が合わないから無理」だった場所に太陽電池を設置することが可能です。ビルの壁面・窓ガラス、高速道路の防音壁、街路灯といった固定されたものだけではなく、自動車のボディ、ドローン、衣服、IoT機器などの位置が変わるようなものにも設置できるとされています。日本のような土地が狭く建物密集した国では、「屋根だけじゃ足りない」問題を劇的に解決できる可能性が大きく、都市全体を発電所に変えるゲームチェンジャーとも捉えられています。

さらに、近年変換効率が急上昇し、シリコン型に匹敵するような水準になってきたこと、原料の一つであるヨウ素生産で日本は世界2位であり、調達しやすいこと、印刷製造で設備投資も抑えられるため将来的に大幅なコストダウンが期待されています。

「ペロブスカイト太陽電池」への取り組みは、国策です。日本政府が2024年11月に「次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会」でとりまとめた「次世代型太陽電池戦略」は、ペロブスカイト太陽電池を主軸とした次世代太陽電池の社会実装と産業競争力強化を目指す国家戦略です。2030年までに民間企業による量産体制を確立し、社会実装を加速させるロードマップがあります。

では、その「国策銘柄」と呼べそうな「ペロブスカイト太陽電池」関連銘柄をご紹介します。

「大本命」と言える企業

■「ペロブスカイト太陽電池」の大本命 積水化学工業(東プ：4204)

現時点で「ペロブスカイト太陽電池」においてフロントランナーと言える企業です。2025年1月に新会社「積水ソーラーフィルム」を設立しました。2027年から本格量産ラインを稼働させるため、大阪府堺市にあるシャープの本社工場や電源設備、冷却設備などを取得し、2030年までに年産1ＧＷにまで生産規模を拡大する計画を持っています。政府は、GXサプライチェーン構築支援事業によって、年産1ＧＷの量産に向けた投資額の総額3145億円のうち半分となる1572.5億円を補助金として支援します。

積水化学工業は原料を持たない化学メーカーで、「加工」に特化しています。長年培った高機能プラスチック技術を応用し、独自の「封止・成膜技術」を確立しています。これにより、「ペロブスカイト太陽電池」の弱点である水分や酸素による劣化を防ぎ、屋外で10年相当の耐久性を実現しました。今後は20年の耐久性を目指しています。

2026年3月から自治体向けなどの販売を本格化させる予定です。

3月1日付で社長に就任した清水郁輔氏は「30年度にはペロブスカイト太陽電池を含めた新事業関連で2000億〜2500億円の売り上げを出せる」として社運を掛けて取り組む決意を公表しています。

原料「ヨウ素」の生産量トップシェア

■「ヨウ素」のトップメーカー 伊勢化学工業（東プ：4107）

旭硝子が議決権の半数以上を保有する子会社です。千葉県、宮崎県に拠点を持つ日本でのヨウ素生産量トップシェアの企業であり、ヨウ素原料の安定した供給並びにヨウ素回収及びヨウ素化合物高純度化等のノウハウを有しています。原料供給側として国策テーマの恩恵を強く受ける国策銘柄と言っていいでしょう。

2026年2月に先端産業の高純度化合物の製造において長年の実績がある稀産金属(株)と「ヨウ素系ペロブスカイト太陽電池材料」の開発・製造・販売に関する基本合意を結んでいます。これにより、ヨウ化鉛をはじめとしたペロブスカイト太陽電池向けの安定したヨウ素原料の確保から、ペロブスカイト太陽電池グレードのヨウ素系原材料の製造及び販売まで一貫した体制を確立できることになり、ペロブスカイト太陽電池のサプライチェーンが強化されるのは伊勢化学工業に追い風でしょう。

2025年は株価が大きく上昇し、2025年末で10分割されました。60倍超のPERは高いと感じますが、将来性を買えるなら投資妙味がありそうです。

「タンデム型」で参入予定

■「タンデム型」で一日の長 カネカ（東プ：4118）

「化学の力で世界を健康にする」を掲げ、多様な高機能素材を展開する総合化学メーカーです。塩ビ樹脂で国内大手の一角を占めるほか、各種機能性樹脂や合成繊維、食品、医薬品、機能性食品素材、電子材料まで手掛けています。

「ペロブスカイト太陽電池」には太陽電池を重ねて発電効率を高める「タンデム型」で参入を発表し、2028年に発売予定です。既存のシリコン太陽電池と薄くて軽い次世代の「ペロブスカイト太陽電池」の2種類を重ね、それぞれが異なる波長の光を吸収することで効率を上げ高耐久性を実現する技術です。一般的にタンデム型の発電効率は従来の太陽光パネルの1.5〜2倍とされ、大規模太陽光発電所（メガソーラー）などの太陽光パネルの置き換え需要が期待されています。

2026年2月に株価が年初来高値を更新しましたが、PBRが1倍未満、PER10倍程度はバリュエーションから判断するとまだ上振れ余地があるように感じます。

独自の施工法で「どこでも発電所」を実現

■ペロブスカイト太陽電池の社会実装加速役 日揮HD（東プ：1963）

オイル&ガス、クリーンエネルギーなどのエネルギー分野を中心にインフラ分野も含めて、プラント・施設の設計、調達、建設を手掛ける国内最大手のエンジニアリング企業です。特にLNG（液化天然ガス）の分野で強みを持ちます。

ペロブスカイト太陽電池に関しては、電池を作るのではなく、電池を設置して同社が掲げる「どこでも発電所」を実現するための施工法開発・実証を担う企業です。

倉庫や工場の屋根（折板屋根）やビルの壁面に対し、遮熱シートを台座として太陽電池モジュールを固定する独自の「シート工法」を開発し、特許を出願しています。従来のシリコン型パネルのような重い架台が不要で、低コストかつ容易にリプレイス可能です。

2025年9月、この「シート工法」がNEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）の公募事業に採択されました。すでに、北海道苫小牧物流倉庫、博多駅ホーム屋根などで実証実験をスタートしています。アンモニア製造なども含めた再生可能エネルギー事業で2030年までに数十億円規模の売上を目指す方針です。

もっと読む→高市政権が推す国策「ペロブスカイト太陽電池」の死角…巨大事業を担う積水化学工業の「憂鬱」

