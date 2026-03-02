外国人向け通訳「1日12万以上」は安い？　JR西日本グループが仕掛ける「鉄道会社らしくない」新ビジネスの中身

JR西日本グループには、「鉄道会社らしくない」ユニークな取り組みをしている企業がある。そこで、本年1月27日・28日に大阪で開催された同グループの総合展示会「イノベーション＆チャレンジデイ」を取材し、ユニークな取り組みと、その背景を探った。

展示会場にDJブース登場

展示会場に入ったら、軽快な音楽が流れているブースがあった。近づくと、そこにはDJがおり、多数のツマミやスライダーが並ぶミキサーを操作していた。ターンテーブルの上では、大阪・関西万博の公式キャラクターである「ミャクミャク」とJR西日本の交通系ICカードのキャラクターである「カモノハシのイコちゃん」がコラボレーションしたぬいぐるみが回っていた。

ここは、大阪駅の「ルクア大阪」などの商業施設を運営するJR西日本SC開発のブース。同社は、昨年10月10日に終電後の大阪駅構内等で、DJイベント『OSAKA STATION RAVE』を開催した実績がある。このイベントには、電気グルーヴのメンバーでもある石野卓球氏を始めとする5人のアーティストが出演した。駅構内でかつてない音楽体験を生み出す実証実験的な取り組みだ。

JR西日本グループは、日本を代表する鉄道会社を核とする企業グループであるいっぽうで、こうした「鉄道会社らしくない」取り組みも行っている。その代表例である「バーチャル・ステーション」については、『JR西日本グループがまさかの「コミケ初出展」…意外な取り組みのねらいは？』でも紹介した。

先日の総合展示会では、「バーチャル・ステーション」の他にも、ユニークな展示があった。今回は筆者が気になった「通訳ガイドマッチング事業」や「人材マッチング事業」、「宇宙事業」の展示を紹介する。

訪日外国人観光客に対応する通訳ガイドマッチング

先ほどの紹介した「通訳ガイドマッチング事業」は、訪日外国人観光客などのユーザーが、優れた通訳ガイドを自ら選べるようにするサービスだ。JR西日本グループの広告代理店（JR西日本コミュニケーションズ）が手がける「Gold-Guide（ゴールドガイド）」がそれに相当する。

このサービスが生まれた背景には、通訳ガイドの質の確保がむずかしいという課題がある。近年は、訪日外国人観光客が増加しただけでなく、規制緩和によって通訳ガイドが増えた。そのいっぽうで、通訳ガイドがニーズに対応し切れず、訪日外国人観光客が満足できないことがあった。

そこでJR西日本コミュニケーションズは、2023年10月に「Gold-Guide」を始めた。これは、日本でのラグジュアリーな体験をお求めのお客様に、優れた通訳ガイドをマッチングし、ガイドツアーを提供するプラットフォーム事業だ。

「Gold-Guide」では、全国通訳案内士資格を持つ優秀な通訳ガイドが登録されている。ウェブサイトを見ると、単に語学ができるだけでなく、茶道・華道・古美術・舞踊・能などの歴史ある文化や、日本酒やラーメンなどの現代の文化に長けた人が載っている。もちろん、それぞれがガイドできる地域（JR西日本のエリアが中心）も載っている。

つまり、ユーザーは、そこから自分の趣味嗜好に合う通訳ガイドを選択し、オンラインで予約することができるのだ。経済的余裕があり、日本で貴重な体験を楽しみたい人には、ありがたいサービスだろう。

いっぽう、利用料は高価だ。価格は通訳ガイドや目的地、ツアーの種類によって異なるが、ユーザー1人が1日に通訳ガイド1人を雇うと、おおむね12万円以上かかる。

ただし、これを「安い」と感じるユーザーもいる。自らも通訳案内士資格を持つGold-Guide事務局スタッフ（JR西日本コミュニケーションズ社員）によると、登録ガイドが過去に対応したユーザーの中には、ツアー中に京都で200万円以上の古美術品を購入された方もいたという。登録している通訳ガイドは、こうしたニーズにも臨機応変に対応できるそうだ。日本でしか買えない「土産」に出会えるなら、先述のガイド費用は良心的だ。

こうした取り組みは、鉄道との直接的な関係があまりない。ただし、訪日外国人観光客の満足度向上は、日本の魅力発進につながり、最終的に鉄道の利用促進につながる。

「後編」では、「人材マッチング事業」や「宇宙事業」の展示を紹介し、JR西日本グループが目指す方向性を探る。

【後編を読む】鉄道だけでは生き残れない…宇宙ビジネスにも挑戦するJR西日本グループの「構造転換」

【つづきを読む】鉄道だけでは生き残れない…宇宙ビジネスにも挑戦するJR西日本グループの「構造転換」