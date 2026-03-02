日本に惚れ、外国人で初めて刀鍛冶の国家資格を取得した「スイスから来た刀匠」そのたゆまぬ努力と信念に心から驚いた

「自分の作風は、『燃え上がる』です」。そう語る刀鍛冶のジョハン・ロイトヴィラーさんは、’12年に旅行で初来日し、日本に魅せられ、’17年に広島県三原市に移住を決意する。その仕事と生活を追った。

休まず鍛錬した５年の修業を経て

「どうやって作るんだろう？」

美しい曲線に名画を思わせる刃文。デパートの展示場で日本刀を見た17歳の青年は、瞬く間に心奪われた──。

アルプス山脈に囲まれたスイス南部のヴァレー州モンテーで生まれ育ったジョハン・ロイトヴィラーさん（36歳）は現在、広島県三原市の里山で日本刀を作っている。

幼少期から鍛冶仕事に興味があったジョハンさんは、15歳のとき、モンテーの鉄工所で見習いとして働き始めた。

「木材のように簡単には削れないが、技術さえあれば硬くても自由自在に形を変えられるのが、金属の面白さです」

日本刀への想いは募り、18歳から居合道や剣術、書道まで始めた。「沼にハマった」と、流暢な日本語で表現する。

自分の居場所は日本だと感じて移住を決意。’17年、28歳の時に刀鍛冶を目指すべく、まずは京都の日本語学校で語学の習得に励んだ。

全日本刀匠会が主宰する研修会に参加すると、弟子を探していた広島・庄原市に住む久保善博刀匠に声を掛けられた。

「海外への伝統技術の流出を懸念した師匠は、修業を終えて資格を取得した後も日本に滞在することを、弟子にとる条件に挙げました」

刀匠は国家資格であり、文化庁から承認された刀匠のもとで、５年以上の修業を経て、実技試験に合格しなければならない。

ジョハンさんは修業中、収入がほとんどなく金銭的に困窮し、バイト先で知り合ったパートナー・工藤明日香さんに養ってもらった。

’24年、外国人で初めて刀鍛冶の資格を得ると、昨年１月、独立して工房を構えた。庄原市や尾道市など数百軒の空き家を吟味し、手厚い移住支援がある三原市の古民家を選んで改装したという。

刀匠名「光綱(みつつな)」として独り立ちしたジョハンさんに、吉報が舞い込む。作刀技術を競うコンクール「’25年度現代刀職展」で、新人賞と努力賞をダブル受賞したのだ。

４ヵ月で10振りがボツになった

現在、「刀匠」を名乗れる人は約250人。そのうち、作刀専門で生計を立てる職人は50人ほどだ。業界には縄張り争いもあり、弟子の教育はライバル作りと考え、弟子をとらない刀匠もいる。ジョハンさんのように独立後すぐ、軌道に乗る刀匠は稀である。

「ただ作るだけではダメ。ＳＮＳでの集客や宣伝も必要で、積極的にアピールできれば、生計は立てられます」

刃文をつける工程ひとつにしても、その模様の歴史を紐解きながら、試行錯誤を繰り返す。納得のいく日本刀は、これまで４〜５振りしか完成していない。

「原料となる玉鋼の純度が高いと、硬すぎて作刀中に割れてしまう。この４ヵ月で10振りが、製作途中で割れてボツになりました。鉄の気持ちを読み取ることが大切ですが、途中で割れると、その命がなくなるようで悲しい。愛情をもって鉄と対話し、育てていくような仕事なんです」

日本刀に注ぐ情熱は、玉鋼のように熱くたぎっている。

鉄の気持ちを読み取る

「鉄の気持ちを読み取る。自分には決して甘えない」というジョハンさんは、三原市のふるさと納税の返礼品である「小刀」や「短刀」もつくっている。

三原市といえば、毛利元就の三男・小早川隆景が建て、現在は山陽新幹線が貫く三原城が有名だ。また、筆影山からは、瀬戸内らしい多島美が眺められる。

瀬戸内海の中でも有数のタコの産地として知られるほか、民芸品「三原だるま」も名物だ。毎年２月に行われる祭り「三原神明市」では、家族の人数分のだるまを買い求め、その背にひとりひとりの名を書き入れることで、一家円満や開運を願ったといわれる。

ツウの魅力が詰まった三原市を、一度訪れてみてはいかがだろうか。

【こちらも読む】400キロの柱を人力で山頂へ運ぶ……400年以上も伏見稲荷大社の鳥居をつくり続ける「宮大工」が凄すぎる

【こちらも読む】400キロの柱を人力で山頂へ運ぶ……400年以上も伏見稲荷大社の鳥居をつくり続ける「宮大工」が凄すぎる