´µ¼Ô¿ôµÞÁý¤Î¡Ö°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡×¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡×¡ÄÍ¾Ì¿2¡Á3Ç¯¤ÎºÆÈ¯´µ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô¤ò¼£¤»¤ë¡Ö¥¹¥´¤¤ºÇ¿·¼£ÎÅ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿
¼«³Ð¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¼õ¿Ç¤·¤è¤¦
¡Ö¤¬¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢°ß¤¬¤ó¤äÇÙ¤¬¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ø¸Ç·Á¤¬¤ó¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶Ø±ì¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤È¤¤¤Ã¤¿Í½ËÉºö¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·ì±Õ¤¬¤ó¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤ÏÍ½ËÉ¤Ç¤¤º¡¢Øí¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ±ûÉÂ±¡¤Î·ì±Õ¼ðáç²ÊÄ¹¤Ç¡Ø·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¤¬¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¤ò´Æ½¤¤·¤¿°ËÆ¦ÄÅ¹¨Æó°å»Õ¤À¡£
¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ç²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áá´üÈ¯¸«¤À¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡£Äê´üÅª¤Ë¼õ¤±¤ë¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ä·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ì±Õ¸¡ºº¤Ç·ì±Õ¤¬¤ó¤È¤ï¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¸Ä¿Íº¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ì±Õ¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡¢Í½¤áÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â·ì±Õ¤¬¤ó¤Ï¡¢°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡¢Çò·ìÉÂ¡¢Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î¼ç¤Ë3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï·ì±Õ¤¬¤ó¤Î´µ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¡¢Ç¯¤ËÌó6Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë·ì±Õ¤¬¤ó¤ò´µ¤¦ÃøÌ¾¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢1·î21Æü¤Ë¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤¬Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î¡Ö°ìÊâ¼êÁ°¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡¢µÄ°÷¼¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£'21Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æ±Ì¾¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤è¤êÇÐÍ¥¤Îº´Ìî»ËÏº»á¤¬³èÆ°¤òµÙ»ß¡¢¸½ºß¤â¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î¿Ê¹ÔÂ®ÅÙ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢¿ôÇ¯¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ô¥õ·î¤ÇµÞÂ®¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë½é´ü¤Ë¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯È¯¸«¤¬Æñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£
°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ
¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤ò´Æ½¤¤·¤¿¹¾¸ÍÀîÉÂ±¡Éû±¡Ä¹¤ÎÌÀÀ±ÃÒÍÎ°å»Õ¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÉÏ·ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç·ì±Õ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¬¤óºÙË¦¤¬¹ü¤ò¿©¤Ù¤Æ¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¹üÀÞ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀºÌ©¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¸«¤Ä¤«¤ë¹âÎð¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£ÍýÍ³¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¹øÄË¤äÉÏ·ì¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¼õ¿Ç¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
30Ç¯Á°¡¢¿ÇÃÇ¸å¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï2Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·Ìô³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¶áÇ¯¤Ï5Ç¯¤Ë¤Þ¤Ç±ä¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤Ç°û¤ßÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢·ì±Õ¤¬¤ó¤ÇºÇ¤â´µ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤À¡Ê¿ÞÉ½»²¾È¡Ë¡£¸µ¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¤²Áª¼ê¤Î¼¼Éú¹¼£»á¤â¡¢'21Ç¯¤Ë°ÀÇ¾¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Çò·ìµå¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ó¥Ñµå¤¬¤¬¤ó²½¤·¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤¬¼ð¤ì¤ÆÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤·¤³¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤áÂ¾¤Î·ì±Õ¤¬¤ó¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤À¡£Á°½Ð¤Î°ËÆ¦ÄÅ»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼ó¤äÂ¤ÎÉÕ¤±º¬¡¢ÏÆ¤Î²¼¤Ê¤É¤Î´ØÀá¤Î¶á¤¯¤Ë¿ô¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¤Î¤·¤³¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾²²°¤µ¤ó¤¬¸ª¤òÙæ¤ó¤À»þ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤ì¤ÏÄË¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ë¤ÏÄË¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¶áÇ¯ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤¿¡ÖCAR¡½TºÙË¦ÎÅË¡¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¶áµ¦Âç³Ø°å³ØÉôÆâ²Ê³Ø¶µ¼¼¤Î褚¿¸Ìé¼çÇ¤¶µ¼ø¤Ï¿²´À¤äÈ¯Ç®¤Ê¤É¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡ÖÌëÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤âÌÜ¤¬³Ð¤á¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ä¥·¡¼¥Ä¤òÂØ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿²´À¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£È¾Ç¯¤ÇÂÎ½Å¤Î1³ä°Ê¾å¤¬¼«Á³¤Ë¸º¤ë¡¢¸¶°ø¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤È¯Ç®¤¬Â³¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Ó¤Þ¤óÀÂçºÙË¦·¿BºÙË¦¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ï¿Ê¹Ô¤¬Áá¤¯¡¢2¡Á3¥õ·î¤Ç¼ð¤ì¤¬µÞ¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÄË¤ß¤Î¤Ê¤¤¼ð¤ì¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÁáµÞ¤Ë¼õ¿Ç¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¸½ºß¤ÎÉ¸½à¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢¹³¤¬¤óÌô¤ËÊ¬»ÒÉ¸ÅªÌô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¹³¤¬¤óÌô¤Ï¤¬¤óºÙË¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Àµ¾ï¤ÊºÙË¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¡¢Ê¬»ÒÉ¸ÅªÌô¤Ï¤¬¤óºÙË¦¤òÁÀ¤Ã¤ÆºîÍÑ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¼£ÎÅ¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¼£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê褚»á¡Ë
¤â¤·¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ç¼£¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏCAR¡½TºÙË¦ÎÅË¡¤¬ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´µ¼Ô¼«¿È¤ÎºÙË¦¤ò°äÅÁ»Ò²þÊÑ¤·¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Ø¤Î¹¶·âÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÌÈ±ÖÎÅË¡¤À¡£Á°½Ð¤Î°ËÆ¦ÄÅ»á¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ç¼£¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï2¡Á3Ç¯°ÊÆâ¤ËË´¤¯¤Ê¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢CAR¡½TºÙË¦ÎÅË¡¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÆÈ¯¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â10¿ÍÃæ4¡Á5¿Í¤Ï¼£¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ÈÀßÈ÷¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢¤³¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÉÂ±¡¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¼ç¼£°å¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¸åÊÔµ»ö¡Ø¼ãÇ¯ÁØ¤ËÂ¿¤¤¡ÖÇò·ìÉÂ¡×¡Ä¡Ö¼«³Ð¾É¾õ¤Ê¤·¡×¤Ç¤â¤±¤·¤Æ¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¹àÌÜ¡×¡Ù¤ØÂ³¤¯
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2026Ç¯3·î2Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¼ãÇ¯ÁØ¤ËÂ¿¤¤¡ÖÇò·ìÉÂ¡×¡Ä¡Ö¼«³Ð¾É¾õ¤Ê¤·¡×¤Ç¤â¤±¤·¤Æ¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¹àÌÜ¡×