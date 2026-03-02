トヨタ「新カローラ」未来すぎて反響殺到！「初めて乗りたいと思った！」の声も！

1966年の初代誕生からまもなく60周年を迎える、トヨタ「カローラ」。

日本のモータリゼーションを支え、世界で最も売れている乗用車として確固たる地位を築いてきた同車が、いよいよ次世代へとバトンを渡す準備を始めています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新カローラ」です！（34枚）

その“次の姿”を示唆するモデルとして、2025年10月の「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で世界初公開され、直近では2026年1月末の「ジャパンモビリティショー札幌2026」でも実車が展示されて大きな話題を呼んでいるのが「カローラコンセプト」です。

ブースに展示されたその姿は、多くの人が思い描く「カローラ＝無難で実用的な大衆セダン」というイメージを根底から覆す、衝撃的なものでした。

極限まで低く抑えられたフロントノーズから、現行「プリウス」以上に鋭く寝かされたフロントウインドウへ繋がるシルエットは、まるでスポーツクーペのよう。

トヨタの最新デザイン言語である「ハンマーヘッド」を進化させ、左右を繋ぐシャープな「一文字ライト」を採用したことで、ワイド＆ローを強調する攻撃的で未来的なスタンスを実現しています。

この大胆な変貌について、カローラコンセプトを手掛けたデザイナーは、「カローラの本質（カローラネス）は、時代に合わせて進化し変化すること」と語ります。

セダン市場が縮小し、SUVが全盛の現代において、かつてのような「無難だから売れる」という時代は終わりました。

これからは「セダンをあえて選ぶ人に向けた、妥協のないカッコいいクルマ」「指名買いされる圧倒的な個性」が必要だという判断が、このアグレッシブなデザインの背景にあるのです。

インテリアも革新的で、運転席はドライビングに集中できるコックピット感を強調。

一方で助手席には大型ディスプレイを備えてエンタメ空間とし、後席はラウンジのようなくつろぎをテーマにするなど、全ての座席で異なる価値を提供する新しいアプローチが採られています。

プラットフォームは、BEV（電気自動車）だけでなく、ハイブリッドやガソリン車も想定した「マルチパスウェイ」対応となっており、地域やインフラに応じた最適なパワートレインの搭載が予想されています。

このあまりに劇的な“カローラの変身”に対し、SNSやネット上では驚きと熱い議論が巻き起こっています。

まず目立つのは、純粋なデザインへの称賛で、「これがカローラなの!? ずいぶんカッコいいじゃん！」「一文字ライトが採用されるなら一気に高級感が増すね。クラウンみたいな風格がある」「プリウスより未来感があって良い！ 初めてセダンに乗りたいと思った」「おじさんのクルマというイメージが完全に払拭された」といった、“脱・大衆車路線”を歓迎する若年層からの声が多く上がっています。

一方で、これまでのカローラが培ってきた「使いやすさ」を愛するファンからは、戸惑いの声も。

「車高が低すぎて乗り降りや視界などの実用性が心配」「デザインはいいけど、日本の狭い道で使いやすい5ナンバー〜コンパクトな3ナンバーサイズで収まるの？」「立派になりすぎて価格が高くなりそう…庶民の足ではなくなるのかな」といった、親しみやすさとの乖離を懸念する意見も散見されました。

また、「ここまでスポーティだとプリウスとキャラが被るのでは？」「ハイブリッドだけでなくパワフルなターボや4WDが出たら、セダン人気が再燃しそう」といった、ブランド戦略や走行性能に関する鋭い考察も見受けられました。

これまでの常識を打ち破り、「攻め」の姿勢を鮮明にした次期カローラ。

早ければ誕生60周年の節目となる2026年にも市販モデルが登場すると噂されており、このコンセプトカーがどれだけ現実の形となって現れるのか、世界中がその動向を注視しています。