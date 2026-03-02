WEST．小瀧＆AmBitious大内が初タッグ！「ぶらスタ〜みんなの街とJリーグ〜」放送！
テレ東では系列局・テレビせとうちの番組制作で、これまでサッカーにあまり触れてこなかった層もスタジアムに足を運んでみたくなる魅力をお届けする番組「ぶらスタ〜みんなの街とJリーグ〜」を3月20日（金・祝）午前10時05分より放送します。
【動画】Ｊリーグ応援番組「サタデーナイトＪ」
ワールドカップ・イヤーの今年、Jリーグも大きな転機を迎えます。Jリーグはアジア・世界を見据え、2025シーズンで「春秋制」を終え、2026シーズンからは海外同様に「秋春制」に移行。2月からは秋春制本格移行を前にした特別シーズン「明治安田百年構想リーグ」も開幕しました。大変革の今こそ、既存のサッカーファンだけでなく、これまでサッカーに触れてこなかった層やライト層もサッカー観戦を楽しむ絶好の機会なのです！当番組では、サッカーの基礎知識から、実際にスタジアムに足を運んでみたくなる魅力まで、たっぷりお届けします。
2025年にテレビ番組の大喜利企画で「ジェフ市原」とあだ名がついたことを機に、ジェフユナイテッド市原・千葉と蜜月な関係となった関西ジュニア「AmBitious」の大内リオン。新米ジェフサポーターである彼が、事務所の先輩であり、サッカーファンとしても名高い「WEST.」小瀧望とともに、17年ぶりにJ1へ復帰し最高潮の盛り上がりを見せるジェフユナイテッド市原・千葉の本拠地へ！大内が、フクダ電子アリーナは初めてという小瀧をアテンドしながら、サッカー知識豊富な小瀧からサッカーファンならではの基礎知識を学びます。テレビでの共演は初めてとなる2人のやりとりにも注目です。
そして、こちらも8年ぶりのJ1昇格となったV・ファーレン長崎。本拠地が入る「長崎スタジアムシティ」は、これまでのスタジアムとは一線を画す最先端の施設として注目を集めています。リポートするのは、お笑いコンビ「ザ・マミィ」。
長崎出身の林田洋平も「すごい施設らしい」と、期待に胸を膨らませます。“試合のない日も楽しめるスタジアム”では、地元民の定番グルメが並ぶフードエリアや、普段は入ることのできない場所を回れるツアーなどを堪能します。さらには、ピッチが見えるホテルや子連れにも大人気のアクティビティまで、これまでにない複合施設として地元民の生活に根付いている最新型スタジアムの魅力を余すことなくお見せします。
＜番組概要＞
【番組名】『ぶらスタ〜みんなの街とJリーグ〜』
【放送日時】3月20日（金・祝）午前10時5分〜11時
【放送局】テレビせとうち（制作）/テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビ北海道・TVQ九州放送
【出演】◎千葉パート・・・小瀧望（WEST.）、大内リオン（AmBitious）
◎長崎パート・・・ザ・マミィ（林田洋平・酒井貴士）
【配信】放送終了後より「TVer」で配信（予定）
【ホームページ】※3月2日(月)午後12：00オープン
【X】
【Instagram】
【動画】Ｊリーグ応援番組「サタデーナイトＪ」
ワールドカップ・イヤーの今年、Jリーグも大きな転機を迎えます。Jリーグはアジア・世界を見据え、2025シーズンで「春秋制」を終え、2026シーズンからは海外同様に「秋春制」に移行。2月からは秋春制本格移行を前にした特別シーズン「明治安田百年構想リーグ」も開幕しました。大変革の今こそ、既存のサッカーファンだけでなく、これまでサッカーに触れてこなかった層やライト層もサッカー観戦を楽しむ絶好の機会なのです！当番組では、サッカーの基礎知識から、実際にスタジアムに足を運んでみたくなる魅力まで、たっぷりお届けします。
2025年にテレビ番組の大喜利企画で「ジェフ市原」とあだ名がついたことを機に、ジェフユナイテッド市原・千葉と蜜月な関係となった関西ジュニア「AmBitious」の大内リオン。新米ジェフサポーターである彼が、事務所の先輩であり、サッカーファンとしても名高い「WEST.」小瀧望とともに、17年ぶりにJ1へ復帰し最高潮の盛り上がりを見せるジェフユナイテッド市原・千葉の本拠地へ！大内が、フクダ電子アリーナは初めてという小瀧をアテンドしながら、サッカー知識豊富な小瀧からサッカーファンならではの基礎知識を学びます。テレビでの共演は初めてとなる2人のやりとりにも注目です。
そして、こちらも8年ぶりのJ1昇格となったV・ファーレン長崎。本拠地が入る「長崎スタジアムシティ」は、これまでのスタジアムとは一線を画す最先端の施設として注目を集めています。リポートするのは、お笑いコンビ「ザ・マミィ」。
長崎出身の林田洋平も「すごい施設らしい」と、期待に胸を膨らませます。“試合のない日も楽しめるスタジアム”では、地元民の定番グルメが並ぶフードエリアや、普段は入ることのできない場所を回れるツアーなどを堪能します。さらには、ピッチが見えるホテルや子連れにも大人気のアクティビティまで、これまでにない複合施設として地元民の生活に根付いている最新型スタジアムの魅力を余すことなくお見せします。
＜番組概要＞
【番組名】『ぶらスタ〜みんなの街とJリーグ〜』
【放送日時】3月20日（金・祝）午前10時5分〜11時
【放送局】テレビせとうち（制作）/テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビ北海道・TVQ九州放送
【出演】◎千葉パート・・・小瀧望（WEST.）、大内リオン（AmBitious）
◎長崎パート・・・ザ・マミィ（林田洋平・酒井貴士）
【配信】放送終了後より「TVer」で配信（予定）
【ホームページ】※3月2日(月)午後12：00オープン
【X】
【Instagram】