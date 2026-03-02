2.5次元アイドルグループ・いれいすのIfさんが22日、東京・豊洲PITにて2度目となるワンマンライブ『If 2ndワンマンライブ -READY TO BLOOM-』を開催。ソロアーティストとして次のステージへと踏み出しました。

2月4日にリリースされた2ndソロアルバム『BLUEPRINT』が持つ“等身大の応援”というコンセプトを拡張し、飾らないたたずまいで誠実なエールをリスナーに送った本公演。

モノクロのバラが蒼（あお）に色づく映像により、たちまち場内は『READY TO BLOOM』の世界観へ。オーディエンスの期待はさらに膨らみ、Ifさんが登場すると、大きな歓声が上がりました。“今ここで魅せるよ 全力の僕を！”と刻む『Sky Blue』で、晴れやかに開幕を宣言。たきつけるままに熱を上げていくコールは、いかにこの日を待ちわびていたかを表していました。

■“努力”を感じさせた多彩なパフォーマンス

MCに入ると、手を挙げて「Ifでーす！」と挨拶。続けて「今日はなんの日ですか？ そうだな！ にゃんにゃんにゃんの日だもんな！」と声をかけ、愛らしく猫耳と猫の手ポーズを披露すると、反則級のかわいさに思わず『いふ民（Ifさんファンの呼称）』から黄色い悲鳴が上がりました。

しかし、Ifさんの魅力は愛嬌（あいきょう）だけにとどまらず、“努力の天才”は彼を語るうえで欠かせないキーワードのひとつだといいます。続く『Contradiction』も、Ifさんが掲げている“努力の力”をまざまざと発揮した1曲となっていました。音楽との出会いや熱量の変化、努力の真の理由などについて語られるVTRを挟み、Ifさんの多彩さで魅了するターンへ突入しました。

まずは、『スクリーンの向こう側』を投入し、しっとりとしたバラードを披露。丁寧に言葉を編みあげていく様は、まるでラブレターを読みあげているように感じられ、あまりにも真摯（しんし）な歌声に、リスナーも息をのんで聴き入っていました。続く2010年に投稿されたKEIさんの楽曲『ピエロ』のカバーでも、気持ちを乗せて歌い上げたIfさん。“大丈夫 大丈夫”とそっと会場を包みこんでいきました。

■“歌い手”と“社会人”を両立させていたからこそ伝えたい思い

さらには、初めてのオリジナルソングである『ぽえぽえのうた』を披露し、たくさんの愛を伝えていくIfさん。まろ猫と戯れてみたり、風船を浮かばせてみたりといった演出を交えながらも、その様子は等身大で、ありのままの思いを届けていました。

そして、歌い手界隈（かいわい）に足を踏み入れるきっかけとなった『Hello, Worker』を披露。スタンドマイクに手をかけながら、ひとつひとつの歌詞を大切そうに唱えていきます。曲中で告げられた「大事なのは、周りのことばっか見て比べないで。ちゃんと自分の足で一歩踏み出すこと。僕はそれを、ずーっと応援しています」というメッセージは、歌い手と社会人という“二足のわらじ”を履きながら、自分の力で未来を切り開いてきたからこそ、一段と胸に響く言葉でした。

ラストは『一歩ずつ』で、蒼（あお）いライトが降り注ぐなか最大級のエールを送り、希望の光と共に本編の幕を下ろしました。

■「いれいすとしての活動に人生をかけていく覚悟と決意を」 スペシャルゲストにいれいす・悠佑が登場

アンコールでは、“歌い手・If”として存在する前からの人生における感謝を詰めこんだ『ありがとうの軌跡』をパフォーマンス。飾り気のない素直な思いが、爽やかに会場を満たしていきました。

そして、「次にお届けする楽曲はですね。僕の大好きなメンバーの楽曲になります。この歌の力を借りて、いれいすとしての活動に人生をかけていく覚悟と決意を、みなさんにお届けできたらなと思っています」と宣言し、『僕のカースト革命』を歌い上げました。するとステージには、ゲストとして同じいれいすのメンバー・悠佑さんが登場。信頼しているメンバーとの共演に安心したのか、Ifさん自身の表現も一段と伸びやかに広がっていきました。

写真撮影も終えて再びひとりに戻ると、ラストソングを前にIfさんは準備してきた手紙を読み始めました。どこか緊張した面持ちで、テーマに“Blue Rose”を選んだ理由やソロワンマンライブにかける思い、支えてくれるファンへの感謝がつづられた手紙。

■すべての気持ちを込めて歌い上げたリードソング『一等賞』

そして、「特に心配性で引っ込み思案な僕が、こんなに大きなステージにひとりで立てているということは、今でも信じられないくらいすごいことなんですよ。いつもはメンバー6人で立っているステージ、6倍のプレッシャーがあります。怖くて仕方なかったです。それでも、積み重ねた努力で、震える足を踏み出す僕のことを観（み）て、何かちょっとでも君に伝わるものがあればなと思ってます。今日出会った君と一緒に作ったこのステージは唯一無二で、かけがえのない君と僕だけの宝物にしてください。これからも一番君の傍（そば）で、隣で歩かせてください」と、改めて約束を結び直しました。

温かな拍手をパワーに変えると、『BLUEPRINT』のリードソングである『一等賞』を披露。真っすぐに前を見て、重心の乗った歌を手渡す姿は、今あるすべてをこの瞬間に注ぎ込んでいくようでした。「頑張れ」の言葉だけでは頑張れない日々を越えてきた、Ifさんだからこその説得力が一挙手一投足に宿ります。精いっぱいに“僕も頑張るから君も頑張ろう”の気持ちを送り、多幸感のなかで『READY TO BLOOM』はフィナーレを迎えました。