1983年、イギリス留学中に北朝鮮によって拉致された有本恵子さん。拉致される前、恵子さんは手作りのウエディングドレスを姉の北谷昌子さん（69）に贈っていた。今回の取材で昌子さんは、ドレスを身にまとった自身の写真や、結婚式に出席した恵子さんの写真を初めて見せてくれた。

恵子さんをはじめとする拉致被害者の救出を訴える活動は、有本家では父・明弘さんと母・嘉代子さんが長年2人で担い、きょうだいである昌子さんらが表舞台に立つことはなかった。しかし両親が亡くなった今、きょうだいたちが立ち上がり、拉致被害者の救出を訴えはじめている。

明弘さんが最期に子どもたちに残した「きょうだい、仲良くしろよ」という言葉。昌子さんは、「『恵子が帰ってきたら助けてやってくれよ』という意味があるかもしれない」と感じている。

娘に会いたい――当たり前の願いがかなうことなく、無念の中亡くなった両親の思いを受け継いだ昌子さんに今の思いを聞いた。

（日本テレビ社会部拉致問題担当・露木生純）

■作ってくれたウエディングドレス 娘の救出に立ち上がった両親

「口数の少ない、本当に聞きわけのいいすごくいい子。ひとり遊びもできるような妹でした」

幼少期の恵子さんについて、こう語る北谷昌子さん。4つ年が離れた恵子さんとの思い出について、「あまり話せるようなエピソードがないんですよね」と言いながらも、ある話をしてくれた。

◇

「ウエディングドレスを作ってくれました。高校を出てから洋裁学校に行っていたのかな。今も私の家に置いてあります」

今回の取材にあたって昌子さんが見せてくれたのは、25歳で結婚式をあげた際の写真。結婚式のお色直しで着たピンクのドレスは、洋裁学校に通っていた恵子さんが作ってくれたもので、胸元にあしらった特徴的なデザインのレースは、売っている店がなかなか見つからず、苦労してさがしてくれたそうだ。当時の写真には恵子さん（当時22歳）の姿もあった。ドレスはいまも大切に自宅に保管されている。

昌子さんが最後に恵子さんと会ったのは、ロンドンに行く恵子さんを空港へ見送りに行った時。「いってらっしゃい」と声をかけ、さみしさから少し涙が出たという。それから43年がたっても、恵子さんとの再会を果たせていない。

◇

恵子さんが留学先から拉致されたのは、1983年。当時23歳だった。恵子さんの消息がわかったのは、失踪から5年後の1988年。同じく、北朝鮮に拉致された石岡亨さんが実家に宛てた手紙に、恵子さんと北朝鮮の平壌で暮らしていることが書かれており、手紙には恵子さんの写真も同封されていた。昌子さんは「有本家にとってこの手紙が“家族の希望”で、時間がたっても帰国を信じる気持ちの源になっている」と語る。

◇

まだ当時は多くの人が「北朝鮮が日本人を拉致するなんて」と北朝鮮による拉致が”疑惑”とされていた中、この手紙をきっかけに誰よりも早く拉致被害者の救出を訴え始めた父・明弘さんと母・嘉代子さん。外務省や国会議員の事務所を訪ね歩き、恵子さんの救出を求めた。

◇

2002年、日朝首脳会談で北朝鮮は日本人拉致を認め、5人の拉致被害者が帰国を果たした。しかし北朝鮮は恵子さんについて「1988年に死亡した」と説明した。しかし北朝鮮が示した死亡確認書には、恵子さんの生年月日が誤って書かれているなどの矛盾だらけのものだった。明弘さんと嘉代子さんは、恵子さんの生存を信じ救出を日本政府に訴え続けた。

◇

2人は80歳を過ぎても機会あるたび上京し、明弘さんは車椅子での生活を余儀なくされても活動に参加し、訴え続けた。しかし懸命の訴えもむなしく、2020年に94歳で嘉代子さんが、2025年2月には96歳で明弘さんが亡くなった。恵子さんとの再会を果たせなかった。



■「きょうだい仲良くしろよ」父の無念の思い継ぎ活動に参加

明弘さんと嘉代子さんは固い決意で活動をしていた一方、拉致問題は“自分たちの代で終わり”と決めていて、家庭でも昌子さんら子どもたちに話をすることはなかったという。昌子さんは両親の胸のうちをこのようにおもんばかった。「子供たちには子供たちの人生があるからという考えからだったと思う」

明弘さんが最期に残したのは「きょうだい仲良くしろよ」という言葉だった。

「恵子が帰ってきたら助けてやってくれよ、みたいな意味もあるかもしれない」と昌子さんは、笑顔を浮かべた。ただ、親の世代が長い期間にわたって必死に活動をしても再会できなかったことに「日本政府として何か方法はなかったのかと思うところもある」とむなしさをにじませた。

◇

両親が亡くなったいま、無念の思いや意思を継いで「自然な流れで、父や母がいなくなったら引き継がないといけないかなみたいな気持ちはあった。恵子が帰ってくるまで、これは無理だと諦めがつくまで活動を続ける」と長女・昌子さんと四女・郁子さんが去年、家族会に加わった。

2月で家族会に入会してから1年が経過した昌子さんは「経験を積んでもっとしっかりしないといけない」と話す。そして生前の両親と活動をともにしてきたほかの被害者家族の前では「両親が果たせなかった恵子の帰国という夢を、私たちきょうだいが果たせたらいいと思って取り組む」と決意をあらたにした。

■「帰国実現するなら制裁解除反対しない」苦渋の方針掲げ

家族会は今年の運動方針について、「親の世代の家族が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国を実現するなら、（北朝鮮への）人道支援と独自制裁解除と国交正常化に反対せず、拉致被害者の消息聞き取りを除き、帰国者から秘密を聞き出して反北朝鮮活動をしない。だが、その期限内に全拉致被害者の一括帰国が実現しなかった場合、強い怒りを持って独自制裁強化を求める」と掲げた。

そのうえで「北朝鮮では、すべての情報が金正恩総書記に集約されており、すべての事案の決定権も金正恩総書記にあり、下から積み上げる方式では成果は期待できない。日朝首脳会談を実現するために全力を傾けてほしい」と日本政府に求めた。

家族会の横田拓也代表（57）は会見で、「この運動方針にもっと強い表現を盛り込むべきではないかという複数の意見もあった。私たちはいま日朝の間は対話局面にあると考えている。独自制裁解除に反対しないのは、本当の私の立場では苦しくて仕方がない。それでも対話を引き出すためにこういう方針を選択している」と話した。この運動方針を決めた翌日、家族会は高市首相と面会し方針を渡した。

◇

家族会が「親世代が存命のうちに全拉致被害者の即時一括帰国」を訴える中、まだ帰国を果たせていない政府認定の拉致被害者で存命の親世代は横田めぐみさんの母・早紀江さんのみ。早紀江さんは2月に90歳を迎えている。

「日本政府には長い間待っている私たち家族の気持ちに思いをはせていただいて、早期に拉致被害者の奪還をお願いしたい」と語る昌子さん。そして「早紀江さんには必ずめぐみさんと会ってもらいたいと切に願っている」と、親世代でたった1人となった早紀江さんを気にかけた。

◇

昌子さんは自身の胸にブルーリボンバッジを掲げ、「リボンをしていることによって、見てくれた人が少しでも拉致被害者、その家族に対して早期の問題解決を願ってくれたらいい。すごく長い時間がかかっているが、拉致問題という現実が日本にあることを知っていただいて、忘れないでほしい」。

北朝鮮による拉致事件から約50年ー。早紀江さんが存命のうちに拉致問題が解決するよう、高市首相、そして日本政府には早期の具体的な行動が求められている。