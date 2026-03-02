長谷川理恵、せいろで作る“本格シューマイ”のレシピを紹介 具だくさん＆肉汁たっぷりな仕上がりで「小籠包みたいな味！」
モデルでタレントの長谷川理恵（52）が2月28日、自身のインスタグラムを更新。「我家の手作り焼売！」と、せいろで作るシューマイのレシピを紹介した。
【動画】肉汁たっぷり…長谷川理恵がせいろで作った“本格シューマイ”
具は、細かく切った豚肉とひき肉を両方入れるといい、調味料は「オイスターソース 帆立缶 紹興酒 にんにく、しょうが 玉ねぎ 片栗粉 しお 醤油 砂糖少し」と説明。
あふれそうなほど具がたっぷり詰まったシューマイが、せいろで蒸されている動画も添え、「焼売というよりかは小籠包みたいな味！私は黒酢をつけて、ボンはカラシ派 たくさん作ってもあっという間になくなる」と自画自賛の“絶品レシピ”を紹介した。
