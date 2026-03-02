今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月2日（月）〜3月8日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月2日（月）〜3月8日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、趣味として頑張っていたことが他でも活きてくるようです。やりがいがあるものは、自分で計画を立てておこなえて楽しめるでしょう。恋愛面は、サークル活動やイベントなどに参加すると新たな出会いがあるかも。共通の話題でお互いのことを知ると、どんどん気になっていくでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
心に負担を感じないような環境を整えていきましょう。部屋に気を取られるようなアイテムがあるならば、思い切って処分すると良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
