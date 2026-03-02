第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する北照のベンチ入りメンバー２０人が確定した。背番号２０の左腕・寺川粋一（きいち、１年）投手は、高校入学後初のメンバー入り。親交のある元日本ハム・多田野数人氏（４５）も武器としていた“超遅球”を大舞台でも臆することなく投じていく。

北照投手陣に技巧派左腕が加わった。昨秋メンバー外から激しい競争を勝ち抜いて初めて背番号を手にした寺川は「うれしいとは思っているけれど、それと同時に粉骨砕身でチームに貢献したいという思いであふれかえっている」と気を引き締めた。

昨秋はベンチ入りまであと一歩のところまで迫ったが、中学時代に剥離骨折した左肘の痛みが再発し、スタンドで全道優勝の瞬間を見届けた。オフは１日の食事回数を６から８食に増やし、肉体改造に着手。体重は５キロほど増えて７０キロを突破し、「球の威力とかで成長を感じている」。２月上旬の静岡合宿中に実施された紅白戦では２試合１１イニングを１失点１８奪三振と好投してアピールに成功した。

直球の最速は１３２キロだが、７０キロ台のスローカーブや多彩な変化球を織り交ぜて打者を打ち取っていく。「偶然です」と言いながらも、その投球スタイルは、今でも親交のある元プロ野球選手の現役時代の姿と重なる。

多田野氏は立教大卒業後、マイナー契約から昇格し米大リーグ・インディアンス（現ガーディアンズ）で２００４年からの２シーズン計１５試合の登板で１勝１敗の成績を残した右腕。０８〜１４年までは日本ハムで超スローボールを武器に７年間で計８０試合に登板し１８勝を挙げるなど活躍した。祖父が中学時代に指導していた縁で、幼い頃からケガ防止のトレーニングやケア方法についてアドバイスを受けてきた。今でも実践しているという。ベンチ入り決定後も電話で報告し、「少し（スタイルが）似ているなという部分も感じる。甲子園で投げている姿を見てもらいたい」と意気込んだ。

チームには、エース・島田爽介、最速１４９キロ・中谷嘉希という右腕二枚看板がいる。ベンチ入り唯一の左腕である寺川は「先輩方が（主戦で）投げているので、その火消し役になれれば。打たせて取る投球でチームに貢献できたら」。球速差約６０キロの緩急で全国の強打者に立ち向かっていく。（島山 知房）

◆寺川 粋一（てらかわ・きいち）２００９年１２月５日、東京都生まれ。１６歳。梅若小３年時に堤若草で野球を始める。桜堤中では野球部のほかに柔道部にも所属し、都大会で３位に入った。北照ではセンバツで初めてのベンチ入りとなる。左投左打。１７５センチ、７０キロ。ヤクルトファンで、好きな選手は同球団の田口麗斗。