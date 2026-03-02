【ドバイ＝吉形祐司】イランの最高指導者を１９８９年から約３７年にわたって務めたアリ・ハメネイ師（８６）は晩年、欧米から「独裁者」の烙印（らくいん）を押され、人権侵害など抑圧者の代表格となった。

ハメネイ師は北東部のイスラム教シーア派聖地マシャドに生まれ、中部コムの神学校などで学んだ。親米・パーレビ王政時代、後の初代最高指導者ルホラ・ホメイニ師を師匠と仰ぎ、反王政闘争に参加。７９年のイスラム革命後は、国防次官、国防評議会のホメイニ師代理などを歴任した。反体制組織との抗争のさなかの８１年、爆弾による暗殺未遂で右手が不自由になった。

ホメイニ師が死去し、後継に選出された当時、ハメネイ師はイスラム教シーア派の最高権威の地位になく、最高指導者の要件に関する憲法の条項が改正された経緯がある。当時、適格性に疑問符を付ける国民は多かった。本人が最高指導者就任を固辞する当時の映像を１８年、在米イラン人が入手して公表した。

ハメネイ師が権力基盤を確立する過程で重要な役割を果たしたのが、精鋭軍事組織「革命防衛隊」だ。同隊の威信と武力を背景に、国民世論にも配慮しながら強硬、穏健両派と巧みにかかわり、政界を操った。

２００９年の大統領選を巡る抗議デモや、女性の髪や体を覆い隠す「ヘジャブ」に対する２２年の抗議デモなどが起きた際には、容赦なく武力弾圧した。シリアやイラク情勢への介入や、弾道ミサイル開発の推進で、アラブ諸国との緊張を高めた。

反米、反イスラエルの立場を貫き、各地のシーア派武装勢力とのつながりも深かった。パレスチナ自治区ガザの戦闘では、イスラム主義組織ハマスへの支援を明確にした。核開発も最後まで放棄せず、末路を迎えることになった。