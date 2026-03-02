ラ・リーガ 25/26の第26節 ジローナとセルタの試合が、3月2日05:00にエスタディ・モンティリビにて行われた。

ジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ブライアン・ジル（MF）、ビクトル・ツィガンコフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはウーゴ・アルバレス（MF）、フェラン・ジュルガ（FW）、フェル・ロペス（FW）らが先発に名を連ねた。

35分に試合が動く。ジローナのアクセル・ビツェル（MF）のアシストからブラディスラフ・バナト（FW）がゴールを決めてジローナが先制。

ここで前半が終了。1-0とジローナがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分セルタが同点に追いつく。フェラン・ジュルガ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

59分、セルタが選手交代を行う。ウーゴ・アルバレス（MF）からビリオット・スウェドベリ（MF）に交代した。

64分、ジローナが選手交代を行う。トマ・レマル（MF）からアゼディン・ウナヒ（MF）に交代した。

68分、ジローナが選手交代を行う。ブライアン・ジル（MF）からイバン・マルティン（MF）に交代した。

70分セルタが逆転。ジローナの選手によるオウンゴールにより1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、セルタが1-2で勝利した。

なお、ジローナは82分にクラウディオ・エチェベリ（MF）、89分にアルナウ・マルティネス（DF）に、またセルタは42分にフェラン・ジュルガ（FW）、89分にビリオット・スウェドベリ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 07:00:28 更新