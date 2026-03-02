●きょう2日(月)の昼過ぎから、天気崩れる。家を出る際は大きめの傘を忘れずに

●雨のピークはあす3日(火)の未明から明け方にかけて

●あす3日(火)の夜は皆既月食。瀬戸内側ほど見えるチャンスがありそう



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜、大陸方面から大きくまとまった雲が接近。この時間にかけて西日本を中心に厚い雲が広がっています。





この雲は低気圧や前線によるもので、きょう2日(月)の夜にかけて県内に接近する予想です。





これから天気は下り坂となります。

雨雲が流れ込むのはきょう2日(月)の昼過ぎからで、雨は強弱を繰り返しながら降り続く予想です。



あす3日(火)の未明から明け方に本降りとなりますが、その後も日本海側を中心にぐずついた空模様が続く見通しです。





一方、あす3日(火)の夜は皆既月食が控えています。

今のところ全般的に雲が多めですが、瀬戸内側ほど見えるチャンスがありそうです。





県内で天気が崩れ出すのは、きょう2日(月)の昼過ぎからと見込んでいます。

雨はほぼ止み間なく降り続き、あす3日(火)の未明から明け方にピークを迎える予想です。

これから出かける方は、大きめの傘を忘れずにお持ちください。







日中の最高気温は各地13度前後。北風が吹く日本海側ほど、空気は冷たく感じられそうです。





あさって4日(水)には天気も回復し、5日(木)にかけて晴れ間が続くでしょう。

6日(金)からは再び下り坂で、天気は周期的に変化する見通しです。

最高気温は15度を超える日もあり、日ざしが届くと花粉の飛散に注意が必要です。





花粉情報です。

雨が降り出すまでは、各地で花粉の飛散が非常に多くなる予想です。油断せずに対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）