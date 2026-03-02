医療用マスク級の捕集力。空気をすばやく、静かに、美しく【アイリスオーヤマ】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
空気の汚れを光で知らせ、風で整える。暮らしに寄り添う【アイリスオーヤマ】の空気清浄機がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの空気清浄機は、「空気、キレイ。」という言葉がそのまま体現された空気清浄機だ。マスクのJIS規格に準拠した試験では、医療用マスクの最高クラス（クラスIII）をクリアしており、日常の空気トラブルに強い安心感がある。
汚れた空気を一気に取り込み、部屋の隅々まで素早くきれいな空気を届けるスピード空気清浄も魅力だ。約360度から吸い込み、集じん脱臭フィルターを通して空気を整えるシンプルで効率的な構造になっている。自動モードでは空気の汚れやニオイを感知し、風量を自動調整。ライトの色で空気の状態がひと目でわかるため、常に快適な環境を保ちやすい。
風量は弱・中・強の3段階で、弱はささやき声より静かで睡眠を妨げず、中は日常使いにちょうどよく、強は花粉の季節やニオイが気になるときに頼れる。おやすみモードでは風量が弱になり、ランプ類が減光・消灯するため、寝室でも快適に使える。
10畳までの部屋に対応し、空気を素早く整えながら静かに寄り添う。毎日の暮らしに自然と馴染む空気清浄機だ。
