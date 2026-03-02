俳優の竹内涼真（32）の熱愛が2月28日、「FLASH」で報じられた。お相手は女優の土居志央梨（33）。2024年のNHK朝ドラ「虎に翼」で伊藤沙莉（31）演じる主人公・猪爪寅子の同級生、山田よね役で頭角を現した実力派女優だ。

2人は25年12月に配信されたNetflix映画「10DANCE」での共演をきっかけに交際に発展。同誌によると、同年9月ごろから竹内宅の近隣で2人が歩いているのを見かけたという目撃情報もあり、共演から早々に交際がスタートしたようだ。

「10DANCE」は井上佐藤氏によるマンガ原作で、競技ダンスにおける2人のダンサーを描いた物語。竹内演じる鈴木信也はラテンダンサーで、パッションで踊る天才。町田啓太（35）演じる杉木信也の超模範的、優等生なダンスと対照的な存在で、競技ダンスの10種のダンスを競う「10ダンス」を制覇するため、互いにダンスを教え合う。コミックでは2人の信也のボーイズラブ要素で人気の作品でもある。

そして土居の役どころは、良くも悪くもラテンで、女癖も悪い鈴木信也をリスペクトしているダンスパートナー。作品はダンスが見どころでもあり、クランクインの7カ月前から土居と猛練習したという。

「土居さんは3歳から16年間プロを目指してバレエをやってきたキャリアの持ち主で、ダンス初心者の竹内さんをいかに上手にカッコよく見せるかに徹しているのが映画からも見て取れる。彼女の役者として才能や人間性に惚れるのも分からなくはない」（プロダンサー）という声もある。

竹内といえば「ビズリーチ」のCMに出演していた俳優の吉谷彩子（34）と18年から交際、20年春に破局、その直後に俳優の三吉彩花（29）との熱愛が報じられ、恋多き男性と報じられたことも。そんな三好とも24年に破局。そして土居との交際がスタートしたという。3人ともショートカットで長身、フェミニンというよりはマニッシュで「歴代彼女にビジュアル共通項が感じられる」という声も上がっている。

そんな中、“特別な存在”なのが土居だ。熱愛が報じられた後の竹内のインスタグラムのアイコンは映画で土居を抱きしめているシーンで、土居の後頭部が映り込んでいるもの。暗に交際を肯定しているような竹内の前向きアクションにファンからは「メロい」といった祝福コメントも。

竹内の家族仲の良さは有名で、土居は、そんな妹のたけうちほのか（28）や弟の竹内唯人（25）とも交流があり、家族公認の仲というのも歴代彼女とは異なるようだ。

「ダンスで高いクオリティーを求められ、心折れそうになった時に『大丈夫、できる』『カッコイイ』と常に励まし続けたのが土居さんだったそう。今までの恋愛以上に竹内さんを支えてくれる姿勢に胸を打たれたのでは」（芸能関係者）

内助の功でゴールインもありうるか。

