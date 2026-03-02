

シン・ウォンホ

芸能活動15周年という大きな節目を迎え、さらなる進化を続ける韓国の歌手兼俳優のシン・ウォンホ。3月4日に韓国で自身初となる1st mini Album「ONE」（NEMO VER）をリリース。それに伴い、日本版スペシャルVerとして「ONE」（Japan Special Edition）を同日に発売する。ミニアルバムのタイトル曲である「Warzone」をはじめ、「Hug me」、「Placebo」、「Fill me」、そして「Warzone」と「Fill me」の Instrumentalの計６曲を収録。また、15周年を記念して、3月27日に東京・有楽町「I'M A SHOW（アイマショウ）」で、SHIN WONHO 15th Anniversary LIVE 2026「ONE」の開催も決定している。インタビューでは15周年記念ライブ「ONE」への意気込みから、すべての気持ちを一つに結んだ作品だと語る1st mini Album「ONE」について話を聞いた。（取材・撮影＝村上順一）

歌唱力の成長

――芸能活動15周年を迎えた、今の心境を教えてください。

デビューして15周年になるのですが、いろんなことがあって、本当に辛いこと、嬉しいこと、いっぱいありました。その中にはいつもファンの皆さんがいてくれたことへの感謝を、いつも体全部で感じながら、未来への準備をたくさんしています。

――15年間の中で、特に嬉しかった瞬間は？

一番嬉しかった瞬間は、CROSS GENE（クロスジーン）デビュー当時の日本でのショーケースです。僕たちがまだ日本で正式デビューする前だったのですが、2000人ぐらい来てくださったんです。それがすごく嬉しかったです。

――3月27日に開催されるライブでは、ファンの皆さんにどんな姿を見せたいですか。

歌唱力を上げたところを見せたいと思います。ボイストレーニングを15年間ずっと続けていたので、成長した姿をライブを通して見せたいです。

――新しく習得した歌のテクニックなどはありますか？

今までは自分の限界まで頑張るという感じでしたが、最近はスキルとして発声の位置を変えて、音がもうちょっと柔らかく、ピッチが正確になるようなトレーニングをしています。

――ライブの見どころを教えてください。

今までのソロライブはファンミーティングとライブを合体させたような感じでしたが、今回は初めての完全なソロライブです。今まで配信してきた曲をすべてライブバージョンに変えてお届けします。そしてスペシャルゲストもいます。活動休止中のCROSS GENEのメンバーです。

――CROSS GENEメンバーがゲスト出演することになった経緯は？

僕が羽田空港の近くにいて、銀座に行こうと思ってモノレールに乗ろうとしたら、どこかから「アニキ！」と呼ばれて。パッと見たらその子だったんです。その偶然の出会いをきっかけに出演が決まりました。

――ファンの方と一緒に盛り上がれるような振り付けなどはありますか？

「Invasion」（2019年リリース）という曲は、皆さんと一緒に踊るために作った曲です。＜Yes, I- like you bebe like you bebe like you hoo~＞というフレーズのところで一緒に踊ってもらえたら嬉しいです。

――ライブ前のルーティンはありますか？

必ずライブ前はお風呂に入っています。加湿効果もあるし、入浴剤を入れたお風呂で体を温めてコンディションを整えています。でも汗はあまりかかないようにしています。体が乾燥して声が出にくくなってしまうんです。

レコーディングに2倍の時間がかかった「Hug Me」

――続いて、3月4日にリリースされる1stミニアルバム「ONE」について伺います。タイトルに込めた思いを教えてください。

15年間僕が経験した時間、ファンの皆さん、スタッフ、家族、そういったすべての気持ちを一つに結んだアルバムです。僕が経験したすべてを曲に込めました。作曲家さんに曲を依頼するところから、曲を４曲に絞るまで僕が直接やりました。

――レコーディングでこだわった点や、苦労した曲はありますか？

今までは会社が選んでくれたディレクターさんがレコーディングに入ってくれましたが、今回は僕が出したい音の魅力を引き出してくれる方を自分で探して精度を上げました。収録曲の「Warzone」や「Placebo」は音が非常に高くて難しいのですが、特に大変だったのは「Hug Me」という曲です。初挑戦のラップもありましたし、R&Bは得意な方ではなかったので、そのスタイルを活かしながら歌うのはすごく大変でした。レコーディング時間が他の曲よりも2倍かかりました。

――アルバムにインストゥルメンタルを入れたのはなぜですか？

会社の提案でもありますが、シン・ウォンホとしての1stミニアルバムなので、ファンの皆さんが歌いたくてもカラオケにはまだ入っていないんです。でも好きな歌手の曲を歌いたい。僕も好きな曲をカラオケで歌うので、そういう時にインストがあれば、その音の上で歌えるので、アルバムに収録しました。

いつか東京ドームで1週間連続公演ができたら

――音楽活動において、やりがいを感じる瞬間はいつですか？

ライブでファンの皆さんに直接会える瞬間です。いろんな仕事をしているのはライブにたくさんの方に来てほしいからスタートしたので、僕の音楽を好きな方々と直接会えるのはライブで、その時が一番嬉しいし、これからの目標でもあります。

――今後の大きな夢や目標はありますか？

今回のミニアルバムは「ステップ1」です。「ステップ2」は日本武道館を満席にすること。「ステップ3」は東京ドームを満席にすることです。そして、いつか東京ドームで１週間連続公演ができたら、その時は引退してもいいと思えるくらいの大きな夢です。

――15周年を迎え、これから追求していきたいことは？

もっと魅力的なボーカリストになりたいです。これからもボーカルを研究し続けて、自分だけの“ボイス”の魅力を探していく旅を続けていきます。皆さんもぜひその旅行に参加してください。

――最後に、ファンの皆さんへメッセージをお願いします。

ミニアルバム「ONE」では、今まで見せられなかった僕のすべてが見られると思います。3月のライブの翌日には特典会もありますので、ぜひオフィシャルホームページやYouTubeをチェックしてください。（おわり）

スペシャル特典会「SHINくんと“握手会”＋“サイン会”＋“2ショット撮影会”」参加券＜価格＞10,000円(税込)【公演情報】■SHIN WONHO 15th Anniversary LIVE 2026 「ONE」【日時】2026 年 3 月 27 日(金)【昼公演】14：00 開場／14：30 開演【夜公演】18：00 開場／18：30 開演【会場】I'M A SHOW（東京都千代田区有楽町 2 丁目 5 番 1 号 有楽町マリオン（有楽町センタービル）別館 7F）【チケット】全席指定￥10,000(税込)【主催】株式会社アミューズ【制作】株式会社アミューズ／インターグルーヴプロダクションズ【問い合わせ先】SHIN WONHO オフィシャルサイトhttps://shinwonho.jp