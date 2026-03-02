【経済ニュースの核心】

日経新聞コラム「私の履歴書」で、伊藤忠の“ドン”岡藤正広会長の肝心なネタがスルーされた思惑

伊藤忠商事は18日、中古品販売大手のブックオフグループホールディングス（GHD）と資本業務提携したと発表した。小学館、集英社、講談社の出版社3社から26日に株式を取得する。取得額は十数億円程度で、議決権ベースで5.01％取得となる見通し。中長期的な成長が見込める中古品市場での連携を強化する。

伊藤忠によると、物価高を背景に、割安なリユース（中古品）の需要が世界的に高まっている。訪日外国人による購入の増加も追い風となり、国内の中古品市場は2024年に約3.3兆円に達した。30年には約4兆円へ拡大する見通しだという。

両社は今後、ブックオフGHDの海外展開を伊藤忠の海外ネットワークを使って支援するなど、具体的な協業を進める。また、伊藤忠傘下のコンビニ大手ファミリーマートの店舗網の活用も検討。「ファミマ店舗に買い取りロッカーを設置し、近くにブックオフの店舗がない利用者の利便性を高める」（関係者）などの施策が想定されている。

さらに、ファミマが得意とするデジタルサイネージ（電子掲示板）や購買データの蓄積など、デジタル関連のノウハウの提供も視野に入れている。

ブックオフGHDは、中古書籍などの買い取り・販売を展開。トレーディングカード、DVDなど幅広く取り扱う。日本に加えて、米国やマレーシアなど計約840店舗を展開する。

同社を巡っては、24年、複数店舗で従業員による架空買い取りや在庫の不適切計上などが発覚。関連損失は計6億1800万円に及んだが、業績は22年から連続黒字を維持している。

「衣料品や雑貨の買い取りなども行っており中古衣料でも売り上げを確保している」（メガバンク幹部）という。

26年5月期の売上高は前期比6.5％増の1270億円、経常利益は同2.5％増の40億円を見込んでいる。

成長の牽引役は、「ブックオフスーパーバザー」という大型店舗だ。同グループの店舗は主に3形態ある。1つは本やCD・DVD、ゲーム、携帯電話などを扱う伝統的な「ブックオフ」。2つ目はアパレルを加えた「ブックオフプラス」。そしてベビー用品からブランドバッグ、食器・楽器まであらゆる品目を扱う「スーパーバザー」だ。店舗面積もスーパーバザーはブックオフの約7倍と圧倒的な広さ。近年、ブックオフやブックオフプラスの店舗数を減らす一方、スーパーバザーの出店を拡充している。

■伊藤忠がブックオフの買収に乗り出す見方も

伊藤忠が着目したのも、こうした「ブックオフが持つ多様な商品群と実店舗にある」（メガバンク幹部）という。背景には5大商社の首位争いが関係する。

「伊藤忠は非資源事業を核にナンバーワン奪取を狙い、ROE（自己資本利益率）15％以上を旗印に成長投資に力を入れている」（メガバンク幹部）というのだ。今期はM＆Aなどに充てる1兆円の投資枠を設定済みだ。

伊藤忠の鉢村剛CFO（最高財務責任者）は、「ニッチな衰退分野であっても光るものがあれば積極的に投資する」と投資家に語っている。

伊藤忠は今回の出資により、中古品販売大手のハードオフコーポレーション（約8％の株式保有）に次ぐ、第2位の大株主に躍り出る。早くも市場では、「協業の成果次第で、伊藤忠がブックオフの買収に乗り出すのではないか」との見方も浮上している。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）