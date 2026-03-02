【マネーの教科書】#104

台湾の株価が好調だ。代表的な株価指数である「台湾加権指数」は、直近1年間で50％弱上昇し、史上最高値を更新している。背景にあるのは世界的なAI（人工知能）ブームだ。半導体などの輸出が増え、ハイテク株を中心に上昇している。

経済成長も加速している。ブルームバーグによると、行政院主計総処（統計局などに相当）が発表した昨年の域内総生産（GDP）は前年比8.63％増加と、15年ぶりの高成長を遂げたという。これを受けて台湾では富裕層が拡大し、世界の金融機関が富裕層の獲得競争を激化させているという。

そんな中で昨年9月、東証に2本の台湾株ETFが上場した。「NEXT FUNDS TIP FactSet台湾イノベイティブ・テクノロジー50 指数連動型上場投信」（412A）と「iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数」（413A）だ。

これらは「ETF of ETF」（投資信託への投資）スキーム（仕組み）を導入。日台間でETFを相互上場し、自国市場に上場するETFが、相手国のETFに投資する構造をとっている。これにより、投資家は、日本円・日本時間の取引で、実質的に台湾ETFに投資できる。

前者は台湾のテクノロジー関連企業50社で構成される「台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数」に連動するETFで、後者は台湾を代表する情報通信・テクノロジー銘柄を網羅した「台湾テックリーダー指数」に連動するETFとなる。いずれも台湾のイノベーション企業を主な構成銘柄とするという点で共通している。昨年9月の上場以来、リターンはそれぞれ約47％、約40％となっている。

■台湾有事のリスクはあるが…

台湾の高い経済成長は今後も期待される。ロイターによると、行政院主計総処は13日、2026年の域内経済成長率見通しを7.71％とし、従来の3.54％から大幅に上方修正した。AI技術需要の高まりを受けたものという。

台湾有事のリスクがあるため、集中投資には注意が必要だが、代表企業のTSMC（台湾積体電路製造）は熊本県に24年末に第1工場を稼働させ、第2工場も建設中だ。

台湾企業の動向は日本でもある程度入手できる。身近な国の経済成長に投資して資産を増やすのもいいだろう。 （ジャーナリスト・向山勇）