かつてJリーグでプレーしたアラウージョに脚光

Jリーグの清水エスパルスやガンバ大阪などで活躍したブラジル人FWアラウージョ。

48歳となった今も現役続行の意志を示している。ブラジルメディア「ge.globo」が報じた。

アラウージョは2004年に清水に加入してJリーグに参戦。G大阪に移籍した翌05年シーズンに33得点を決めて得点王となり、リーグMVPにも輝いた。日本でプレーしたのは2年間だけだったが、ファン・サポーターに強烈なインパクトを残した。

その後は母国ブラジルのクラブなどを渡り歩いた末に2017年に一度現役を引退したが、47歳となった2025年に8年間のブランクを経て、ブラジル地域リーグのポルトPEで現役復帰を果たしていた。

レポートによれば、アラウージョは昨季終了後から無所属の状態だが、引退するつもりはなく現在もブラジルのクラブからのオファーを待っているという。サッカースクール運営など実業家しての顔を持つが、フィジカルコンディションは維持しており「現役続行にはもちろん興味がある。今もトレーニングを続けている。いいオファーがあればもちろん受けたい」と語っている。

8月には49歳となるストライカーへオファーを出すクラブは現れるだろうか。その去就に注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）