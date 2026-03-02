『キンパとおにぎり』第8話 復縁した大河＆リン、幸せに包まれながら新年を迎える
赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第8話が今夜放送。復縁した大河（赤楚）とリン（カン・ヘウォン）が幸せに包まれながら新年を迎える。
【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第8話より
本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ていても味わいは異なる――日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描く。
■第8話あらすじ
お互いの大切さに改めて気づき復縁した大河とリンは、再び恋人として幸せに包まれながら新年を迎えた。
元日には「田の実」で田口（吹越満）と新年会を開き、乃愛（片岡凜）も加わって、にぎやかな正月を過ごしていた。だがその裏で、新年早々パチンコで大負けした秋紀（福山翔大）は、怪しい投資話に手を伸ばそうとしていた。
投資資金など持っているはずもない彼が頼ったのは、まさかの人物で…。
ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。各話放送と同時に動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信。
