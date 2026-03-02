『夫に間違いありません』第9話 “聖子”松下奈緒×“紗春”桜井ユキ×“天童”宮沢氷魚、駆け引き激化！新たな疑惑も浮上
松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第9話が2日の今夜放送される。
【写真】手を組んだ天童（宮沢氷魚）と紗春（桜井ユキ）
本作は、遺体の誤認で受け取ってしまった夫の保険金によって人生の歯車が狂いはじめる女性が家族を守るため犯罪に巻き込まれていく様を描くヒューマンサスペンス。主人公・朝比聖子役の松下をはじめ、キャストには行方不明者を持つ家族の会をきっかけに聖子と交流を始める葛原紗春役に桜井ユキ、怪しい人物たちを追うゴシップ誌のライター・天童弥生役を宮沢氷魚が演じる。また物語のキーパーソンとなる夫・一樹役には安田顕がキャスティングされている。
■第9話あらすじ
いずみ（朝加真由美）のとっさの行動で、なんとか一樹を逃がすことができたものの、天童に生きている一樹の姿を見られてしまい、焦る聖子。さらに、紗春が天童と手を組んでいることを知った聖子は2人の動きを封じるため“ある行動”に出る。
同じ頃、あと一歩のところでスクープを取り逃がし、悔しさをにじませる天童は、紗春に呼び出され「証拠探しから手を引く」と告げられる。聖子から店に来ることを拒否され、もはや朝比家を探ることはできないからだという。一樹が生きていることを証明すれば、欲しかった保険金が手に入るかもしれないのに、なぜ…。天童は、あまりにあっさり身を引いた紗春に違和感を覚える。
一方、いずみの言動からも、いよいよ一樹が生きていることを確信し始めた栄大（山崎真斗）は、知らないふりをすることがお母さんのためだと自分に言い聞かせながらも、真実を知りたい衝動に駆られ、聖子のスマホに手を伸ばす。
それからしばらくして、公園で遊んでいた亜季（吉本実由）が希美（磯村アメリ）を連れて帰ってくる。紗春が仕事のため、希美は一人で遊んでいたのだという。仕方なく希美を家に招き入れる聖子だったが、そこへ偶然、天童もやってくる。すると2人は一樹をめぐって言い争いになり、聖子は天童のある言葉に思わず声を荒らげる。すると、扉の向こうにいた希美に異変が起きる…。
ドラマ『夫に間違いありません』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
※山崎真斗の「崎」は正確には「たつさき」
