◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）

第１００回中山記念・Ｇ２は３番人気のレーベンスティール（戸崎）が４年連続の重賞Ｖを飾った。

得意舞台で負けるわけにはいかない。レーベンスティールは、前が開きさえすれば突き抜けられる絶好の手応え。戸崎の冷静な手綱で２頭の間を割って、残り１５０メートル付近から一気にエンジンを全開。「速い脚で抜け出してくれました」と鞍上が高評価した末脚で、鮮やかに先頭でゴールを駆け抜けた。２３年セントライト記念、２４年オールカマーに次ぎ、中山重賞３勝目を挙げた。

６歳初戦を迎え、課題の精神面でも進境を見せた。１２着に敗れた前走のマイルＣＳは、田中博調教師が「過去一番のイレ込み」と振り返るほど落ち着きをなくし、レースの前に大きく消耗。関西圏と走り慣れた中山の違いはあるが、２３年７月のラジオＮＩＫＫＥＩ賞（３着）以来、２年８か月ぶりに手綱を執った戸崎が「精神的に落ち着いていたし、道中の折り合いもスムーズ」と成長を実感するほど“優等生”の競馬。トレーナーは「完璧に乗ってくれた」と手腕を称賛した。

これで重賞５勝目。４年連続のＧ２勝利（２３〜２６年）は、ゴールドシップ（１２〜１５年）以来、史上２頭目の快挙となった。足りないのは、もうビッグタイトルだけだ。今後については未定だが、田中博師も「Ｇ１に行かないといけない馬。そこで好勝負できる素質の高い子」と期待を寄せる。春の大舞台で勝つには輸送など乗り越える課題は残るが、２６年は新しい姿を見せる。（三戸 達也）

◆レーベンスティール 父リアルスティール、母トウカイライフ（父トウカイテイオー）。美浦・田中博康厩舎所属の牡６歳。北海道日高町・広富牧場の生産。通算成績１６戦７勝。総獲得賞金は３億３１５６万６０００円。主な勝ち鞍はセントライト記念・Ｇ２（２３年）、エプソムＣ・Ｇ３、オールカマー・Ｇ２（以上２４年）、毎日王冠・Ｇ２（２５年）。馬主は（有）キャロットファーム。