海岸に漂着したゴミに感情が宿ったら？NHK Eテレドラマで「わたしって、なに？」探求【あらすじ】
NHK Eテレ福祉番組『toi-toi』（毎週木曜 後8：00）スピンオフ企画ドラマ「わたしって、なに？」が5日に放送される。
【番組カット】お遍路の女性と語るゴミの塊（カンちゃん）
番組は、ある人が心の奥底に抱いてきた「問い」を、みんなで考えてみようというもの。「問い」を立てた主人公が、多様な視点をもった人たちと「問い」を探求する。さらにロケでは、主人公が自身とは異なる分野で活躍する意外な人物と対話。スタジオでは、難病、知的障害、依存症、LGBTQなど、さまざまなマイノリティーの出演者と、本音でクロストークを行う多様な視点で「問い」を深める福祉番組。
今回は、海岸に流れ着いたゴミの塊に感情が宿ったら…という物語で、ゴミの塊がいろいろな人との出会いの中で「わたしって、なに？」という問いを探求する。
【あらすじ】
とある海岸にゴミが集まっている。ふとしたきっかけでそのゴミの塊＝カンちゃんに感情がうまれる。通りかかった人からは、ゴミを投げつけられ…。ゴミの塊に「わたしって、なに？」という問いがうまれる。そんなときに海で遊ぶ女の子たちと出会う。女の子たちと遊んで、仲良くなったゴミの塊にある変化が起こる。そして、そこに通りかかったお遍路さん（河合美智子）は、ゆっくり語りあっていく…。ゴミにむかって、感じていることをどんどん語りかけるお遍路さん。交流を深めるゴミの塊とお遍路さんの中にある思いが募っていく。「わたしって、なに？」と思うゴミの塊は、人との出会いの中で、いろいろな感情が芽生えていく。
【コメント】
■河合美智子／お遍の女性役
脳出血を経験した私は、身体に少しまひがあります。いつも「周りに迷惑を掛けないように」ガチガチに緊張していますが、徳島の海はおおらかでそんな気持ちを吹き飛ばしてくれました。「これぞプロフェッショナル」というスタッフの皆さんと自然体で嘘のない共
演者の方々との撮影は、私を自由にしてくれました。「皆それぞれが、ただ一所懸命生きている」その瞬間を切り取った素敵な作品が出来上がっていると思います。
棡葉あんじ／女の子役
最後にみんなで踊る「あわDUBアンジ」と言う曲のビートは、徳島の阿波おどりからヒントをもらって、みんなが楽しく踊ってくれたらいいなと思いながら作りました。そしてT
-STONE君がラップを乗せてくれてとてもうれしかったです。ドラマに出演できたこともとてもうれしくて、撮影中に波の音がずっとしていたり、自然の音がたくさん聞こえたり、撮影クルーの笑い声なんかも、本当に楽しかったです。ドラマの中の音楽も担当したので、ぜひ聞いてもらえたらうれしいです！
■吉田楓馬／ゴミのオブジェ（カンちゃん）制作者
遠くから見たらゴミの塊。でも近くで見たらどこか、かわいらしく思える様な見た目を意識しました。動物等の特定のモチーフは考えてません。あくまでカンちゃんはカンちゃん。視聴してくださった方々に「カンちゃんってなんなの？」と考えたり楽しんでいただけると嬉しいです。海のゴミからカンちゃんがうまれ、うまれたカンちゃんが動く。人生で初めての貴重な経験をさせていただき、ありがとうございます。楽しかったです。
